Территорию Каратауского государственного заповедника приводят в порядок в Туркестанской области. Представители партии Amanat организовали его в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». От бытового мусора, который оставляют туристы, очистили живописные места в зоне отдыха Хантағы.

Зона отдыха Хантағы расположена у подножия горного хребта Каратау. В одноимённом природном резервате. Здесь встречаются редкие виды растений, насекомых, птиц и животных, занесённых в Красную книгу Казахстана. В их числе и Каратауский архар. Ещё туристов здесь привлекают реки и уникальный лес. Но там, где находились люди, остаются тонны отходов, говорит представитель партии Amanat Калыйма Жантореева.

«Хантағы – чудесное место. Но, к сожалению, после отдыхающих здесь кругом разбросан мусор. Это остатки еды, различные упаковки, пакеты и бутылки. Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме и призываем людей бережнее относиться к природе. Я считаю, что такие экологические акции должны проходить регулярно. Чтобы сформировать у туристов культуру поведения в таких заповедниках», — говорит Калыйма Жантореева, заместитель ответственного секретаря областного филиала партии Amanat.

Навести чистоту в природном резервате пришли больше сотни человек. Это представители местных исполнительных органов, сотрудники государственных учреждений и активисты молодёжных организаций. Бытовой мусор собирали вдоль берега, в рощах и вылавливали из реки. По наблюдению акима города Кентау Жандоса Тасова, отдыхающие просто не доходят до урн.

«По субботам и воскресеньям здесь особенно многолюдно. А потом здесь всё в мусоре. Хотя у нас установлены специальные контейнеры для его сбора. Но многим просто лень идти до них. Сельский акимат здесь каждую неделю убирает. В планах увеличить количество мусорных баков», — говорит Жандос Тасов, аким г. Кентау.

Акцию Таза Казахстан инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Президент пообещал, что акция станет постоянной. По мнению главы государства, нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность.

«По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. Это очень важный социальный и даже политический проект, призванный объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

После субботника экоактивисты призвали отдыхающих к сохранению порядка и бережному отношению к природе.