Казахстан и Турция договорились о транзите военной техники

Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран.

Документ устанавливает порядок использования воздушного пространства, выдачи разрешений и координации полётов при транзите военной техники и личного состава двух государств.

Для осуществления транзита предусмотрены разовые разрешения и годовые дипломатические номера, что позволит оптимизировать перевозки и упростить взаимодействие сторон.

Полёты будут осуществляться в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации, национальным законодательством и аэронавигационными нормами.

Соглашение также предусматривает порядок действий в чрезвычайных ситуациях: при форс-мажоре воздушное судно может совершить посадку в государстве, чьё воздушное пространство используется, при этом принимающая сторона обеспечивает безопасность и уведомляет компетентные органы.