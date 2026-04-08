Freedom broker
Казахстан и Турция договорились о транзите военной техники

Редактор Юлия Машковская
Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран.

Документ устанавливает порядок использования воздушного пространства, выдачи разрешений и координации полётов при транзите военной техники и личного состава двух государств.

Для осуществления транзита предусмотрены разовые разрешения и годовые дипломатические номера, что позволит оптимизировать перевозки и упростить взаимодействие сторон.

Полёты будут осуществляться в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации, национальным законодательством и аэронавигационными нормами.

Соглашение также предусматривает порядок действий в чрезвычайных ситуациях: при форс-мажоре воздушное судно может совершить посадку в государстве, чьё воздушное пространство используется, при этом принимающая сторона обеспечивает безопасность и уведомляет компетентные органы.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

