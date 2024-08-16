В селах Туркестанской области построят 49 объектов ПМСП

В Туркестанской области большое внимание уделяют развитию медицины. В регионе планируют строительство 49 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Среди них 20 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских и шесть медицинских пунктов. На совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды обсудили ход строительства объектов здравоохранения, которые инициировали в рамках национального пилотного проекта «Модернизация здравоохранения на селе». Глава региона поручил строго контролировать ход строительства объектов.

«Поручаю провести плановый капитальный ремонт объектов здравоохранения. Своевременно решайте возникшие проблемы. Наша область входит в число регионов с большим количеством жителей. Поэтому населению нужны современные учреждения здравоохранения с качественными медицинскими услугами», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области .

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, сейчас проводятся строительные работы на 30-ти объектах. Определены подрядные организации для реализации 18-ти проектов, строительные работы которых планируется начать 19 августа. Из республиканского бюджета профинансируют строительство 45-ти объектов.

«Один проект возводит частный инвестор за счет собственных средств. За счет местного бюджета предусмотрено обеспечение инженерными сетями 42 объектов. На 20-ти из них уже ведутся строительно-монтажные работы. По двум объектам проведен конкурс, остальные 20 находятся на стадии подготовки к началу работ. В этом году планируется начать капитальный ремонт семи объектов здравоохранения. Проектно-сметная документация трех объектов Жетысайского, Созакского и Сайрамского районов проходят госэкспертизу. Один объект уже получил положительное заключение, объявлен конкурс на портале госзакупок. В структуру здравоохранения Туркестанской области входят 45 государственных учреждений, 756 медицинских организаций и 130 частных учреждений, в том числе 36 поликлиник. Населению области оказывают помощь 351 акушер-гинеколог, 252 анестезиолога-реаниматолога, 95 неонатологов, 253 педиатра, шесть детских кардиохирургов. В прошлом году 43 врача прошли повышение квалификации в Турции и России, а в этом году — 34», — говорит Асхан Байдавалиев, руководитель областного управления здравоохранения.

Проект «Модернизация сельского здравоохранения», который направлен на обеспечение всех сельских населенных пунктов медицинской инфраструктурой и организацию сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил высокое социальное значение проекта, который предусматривает обеспечение 100 процентов сельского населения качественной первичной медицинской помощью.

«Это наша обязанность как государства, но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта — строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах. Недаром существует правило «золотого часа» — чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен. Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35 процентов от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники — это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

При поддержке акима области Дархана Сатыбалды в прошлом году было выделено 60 грантов на резидентуру для подготовки профильных специалистов, сейчас обучаются 37 медиков. Для подготовки среднего медицинского персонала было выделено 650 грантов. В этом году выделено 139 грантов на резидентуру, 600 грантов на подготовку среднего медицинского персонала. Сейчас работают приемные комиссии.