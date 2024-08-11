В Туркестанской области реализуются новые инвестпроекты и создаются рабочие места. Под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды состоялось очередное заседание регионального инвестиционного штаба. На нем проанализировали ход реализации более десятка проектов.

Нефтеперерабатывающий завод компании «Standard Petroleum&Co» строится в Ордабасинском районе. О ходе строительства и предстоящей работе доложил вице-президент компании «Саутс ойл» Абзал Менлибеков. Первый этап проекта с созданием 300-сот рабочих мест будет реализован в 2025 году. Также рассказали о строительстве завода каустической соды в Тюлькубасе. На производственном предприятии, которое откроется в 2025 году, будут трудоустроены 1000 человек.

«На данный момент у нас на территории работает 64 единицы техники. Среди них 10 экскаваторов, 10 погрузчиков и 4 катка. На данный момент 2 миллиона грунта песка должны добыть. Из них уже — 1 миллион добыто. Кроме того все котлованы отработаны. Особенно в цехе по изготовлению извести. Как я вам и обещал Серикжан Сейтжанович, мы идем по плану. Началась заливка фундамента административно бытового комплекса», — говорит вице-президент компании «Саутс ойл» Абзал Менлибеков.

Проект тепличного комплекса площадью на 51-ом гектаре реализует компания «Ecoculture-Eurasia» в Келесском районе. Сейчас ведется первый этап строительства. На заседании также заслушали мнение представителя ТОО «Талифа» по строительству завода по производству сухофруктов, переработке свежих фруктов и овощей в Сауранском районе. На строительство внешней инфраструктуры завода по изготовлению комбикорма ТОО «Nurym Group» в Сайрамском районе из местного бюджета выделен 551 миллион тенге. Управлением госзакупок Туркестанской области объявлен конкурс на определение подрядной компании по ведению внешней инфраструктуры. Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства скотобойного комбината, завода по глубокой переработке отходов животных, современного животноводческого рынка.

«Сейчас идет строительство металлоконструкции. Работа завершена на 60 процентов и в сентябре этого годы мы планируем объект запустить. Дополнительно из Турции приехали 18 человек, также будем привлекать людей дополнительно, чтобы установить мотор. Говорят, что на это уйдет достаточно времени. Надо к следующему сезону запустить предприятие. Торопимся, чтобы всё успеть», — говорит Сырым Ертаев, учредитель ТОО «Nurym Group».

На заседании штаба проанализировали пути реализации и других инвестпроектов. Предпринимателям, которые опаздывают по срокам, поручено ускорить работу.

«Ответственным руководителям управлений, акимам районов и городов — продолжать оказывать поддержку и сопровождение каждому инвестору и предпринимателю. А инвесторы должны приложить усилия для своевременной реализации проектов. Открытие производств, новых заводов и цехов», — говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал новый экономический курс. Эта инициатива направлена на осуществление структурных реформ с целью построения более сильной и динамичной страны.

Касым-Жомарт Токаев президент РК: «В прошлом году ВВП Казахстана достиг 265 миллиардов долларов. Наша новая цель – 450 миллиардов долларов к 2029 году. Экономический рост в прошлом году составил 5%, что почти вдвое превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики. В среднесрочной перспективе мы планируем поддерживать рост на уровне не менее 6%. В 2022 году мы привлекли 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, а внешнеторговый оборот составил 136 миллиардов долларов. Для того, чтобы Казахстан оставался основным направлением прямых иностранных инвестиций в регионе, мы запустили новый инвестиционный цикл в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами».

По поручению акима Туркестанской области был систематизирован план регионального инвестиционного штаба, активизированы инициативы. В регионе ведется масштабная работа по привлечению инвестиций.