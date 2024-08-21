Жизнь после Бишимбаева: Эксклюзивное интервью судьи Айжан Кульбаевой

В Алматы проходит семинар по освещению судебных процессов в масс-медиа.

Судьи Казахстана вместе с журналистами обсуждают взаимодействие сторон и дальнейшую работу. Главный спикер семинара Айжан Кульбаева, которая стала популярной после громкого процесса по делу убийства Салтанат Нукеновой.

Судья рассказала ранее неизвестные казахстанцам детали. По словам Айжан Кульбаевой, выбор судьи проходил путем автоматического отбора.

«У нас есть такой механизм «компьютерное распределение дел», на которые не влияют люди. В соответствии с нагрузкой дел, судья назначается автоматически», — сказала Айжан Кульбаева.

Рассказала судья и о том, что её шокировало в начале процесса. По словам Кульбаевой, её удивила реакция зрителей и гневные комментарии.

«Я была в шоке, когда в отношении меня начали писать комментарии в сети. Я не реагировала на это. Мне кажется народ забыл, что суд не орган уголовного преследования. Суд должен был все детали учесть», — сказала Айжан Кульбаева.

Айжан Кульбаева ответила вопрос сильно ли изменилась её жизнь после судебного процесса и взвалившейся на неё популярности, которую она не ждала.

«Как таковых изменений нет, работа идет планомерно. Да народ узнает, подходят на улице и просят сделать фото. Мне неудобно становится. Мои близкие понимают, что работа бывает сложной. Все хорошо», — сказала Айжан Кульбаева.

При этом, судья призвала население относится с понимаем к судебным процессам, так как есть презумпция невиновности.

«Есть презумпция невиновности. Я понимаю, что народ не должен знать уголовный кодекс, нужно просто дождаться решения суда», — сказала судья.

На вопрос не было ли желания у судьи сделать себе самоотвод Айжан Кульбаева ответила уверенно – нет.

Напомню, судья Айжан Кульбаева стала известной после судебного процесса по делу Куандыка Бишимбаева, который признан виновным за убийство молодой супруги Салтанат Нукеновой.

Данный процесс широко освещался не только в Казахстане, но и за её пределами. Его транслировали в онлайн формате, впервые в истории Казахстана. Каждый день тысячи казахстанцев, утаив дыхание, узнавали новые подробности убийства Салтанат Нукеновой.