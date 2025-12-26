Военная прокуратура добилась возврата земельных участков

В ходе анализа законности использования земель оборонного назначения военная прокуратура Шымкентского гарнизона выявила факты незаконного отчуждения двух земельных участков общей площадью более 86 гектаров.

Они были закрепленны за воинской частью Национальной гвардии. В 1999 году участки были переданы в собственность коммерческой структуры, после чего неоднократно перепродавались частным лицам. В результате безвозмездного возврата двух земельных участков было сэкономлено более 148 миллионов тенге бюджетных средств.



Алмас Камбаров, заместитель руководителя управления земельных отношений города Шымкента:

«Инициатором изъятия госнужд является министерство обороны. В последующем принято постановление акимата города Шымкент от 26 февраля 2024 года о принудительном отчуждении 4 земельных участков для государственных нужд в целях строительства военного учебно-тренировочного полигона общей площадью 80,0294 га, расположенного в Аль-Фарабийском районе города Шымкент».