Семья из Сарыагашского района стала призером конкурса «Мерейлі отбасы»

Каждый год каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи.

Праздник «Мерейлі отбасы» был учрежден в марте 2003 года с целью укрепления традиционных национальных ценностей, заботы о близких и сохранения семейного тепла и любви. В Туркестанской области проживает более 200 тысяч многодетных семей.

В Туркестанской области, где наблюдается высокий демографический рост, насчитывается более 200 тысяч многодетных семей. Одна из таких — семья Бостановых из Сарыагашского района. Бостановы, живущие в мире и согласии, стали призерами конкурса «Мерейлі отбасы». Отец 9 детей Болат Бостанов работает врачом в санатории. В свободное время он занимается воспитанием детей и читает сказки младшим.

Болат Бостанов, участник конкурса «Мерейлі отбасы»: «Я не считаю, что девять детей — это много. Бог дал. Я сам вырос в большой семье. Будь то трое, четверо или девять детей — каждого нужно воспитать. Сегодня мы заботимся о них, а в старости они будут заботиться о нас».

Отец гордится своими детьми: старшие работают, студенты учатся в Астане и Алматы. По словам главы семьи, потомство должно расти и развиваться. Айжан Калтаева, воспитавшая девять детей, отмечает важность поддержки родителей и близких.

Айжан Калтаева, участница конкурса «Мерейлі отбасы», многодетная мать: «Воспитывать детей нам помогали все родные — кто-то колыбель покачает, кто-то в хозяйстве поможет. Когда дети стали постарше, они смотрели за младшими. Самое главное, чтобы дети были здоровы. Я не переживаю, потому что всегда есть поддержка со стороны мужа, старших детей и родственников».

Дружная семья Бостановых живет в селе Коктерек. Все возникающие проблемы решаются на семейном совете — это традиция в их роду. Счастье, по мнению призеров конкурса «Мерейлі отбасы», заключается в том, что все хорошо как в семье, так и в окружающей их жизни.