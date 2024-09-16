В Шымкенте прошел VII Shymkent Marathon при поддержке компании EVRIKA

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52-летний Ержан Анугайбаев участвует в Shymkent Marathon в третий раз. На этот раз ему повезло выиграть фирменную бутылку в беспроигрышной лотерее.

Ержан Анугайбаев, житель Шымкента: «Хочу поблагодарить компанию Эврику, партнера Шымкентского марафона, наш любимый магазин, за организацию таких розыгрышей. Эта бутылочка была как раз мне нужна».

Популярность Shymkent Marathon растет с каждым годом. В этом году мероприятие привлекло рекордные 6000 участников, что подчеркивает его значимость для любителей бега и активного образа жизни. Марафон предоставляет участникам возможность не только продемонстрировать свои спортивные достижения, но и выиграть ценные призы, включая медали, грамоты, спортивные аксессуары и подарочные сертификаты от компании EVRIKA.

Сергей Безбородов, менеджер проекта Shymkent Marathon: «Это наш седьмой марафон. Его история началась в 2018 году с менее чем 1000 участников. В этом году их число возросло до 6000, а география проекта значительно расширилась. Призовой фонд составляет 14 миллионов тенге».

Игорь Кравчюк из Алматы регулярно участвует в Shymkent Marathon. Он отмечает, что для него главное — участие, удовольствие от атмосферы соревнования и возможность проверить свои силы. В этом году Игорь бегал вместе с супругой.

Игорь и Оксана Кравчюк, жители г.Алматы: «Мы не профессионалы, для нас важнее сам процесс участия. Соревноваться с собой и бегать среди других людей — это всегда приятно, придает адреналин и вызывает чувство эйфории».

С 2016 года компания EVRIKA играет ключевую роль в популяризации Shymkent Marathon. Сотрудники одного из ведущих магазинов бытовой техники своим примером способствуют пропаганде активного образа жизни. В этом году около 100 сотрудников компании также приняли участие в марафоне.

Екатерина Ивашова, директор по маркетингу компании EVRIKA: «Поддержка таких мероприятий крайне важна. Мы должны предоставлять людям возможность осознать значимость здорового образа жизни и физической активности. Всё больше гостей приезжают в Казахстан для участия в спортивных событиях, что положительно сказывается на имидже нашей республики».

Shymkent Marathon продолжает развиваться, привлекая всё больше любителей бега и становясь важной частью спортивной жизни города. Организаторы и спонсоры марафона ежегодно внедряют новые инициативы, чтобы улучшить условия для участников.