Памятник Байдибек би предстал в первозданном виде

В Шымкенте завершился экологический проект по очистке одного из самых узнаваемых памятников города — Байдибек би.

Работы проводились при поддержке акимата, с участием компании Evrika и дистрибьютора компании Kärcher в городе Шымкент RVI Group. Организаторы использовали современное оборудование, отказавшись от химических средств, чтобы сохранить как сам монумент, так и окружающую зелень.

Памятник Байдибек би, — символ духовного наследия и единства казахского народа, прошёл комплексную очистку. Инициативу реализовали компании Evrika и дистрибьютор компании Kärcher в городе Шымкент RVI Group. Благодаря использованию крупной автовышки удалось очистить даже наиболее труднодоступные участки. По словам организаторов, цель проекта — не просто очистка объекта, а сохранение уважения к истории и культуре страны.

Аслан Юсупов, региональный директор ТОО компании Evrika: «Компания Evrika на протяжении 25 лет активно участвует во всех мероприятиях, которые проходят в наших городах, таких как Алматы и Шымкент. Мы принимаем активное участие в марафонах и в мероприятиях по сохранению экологии в нашей стране. Наша компания всегда с радостью принимает все вызовы и предложения от наших партнеров и будет продолжать работать в этом направлении».

Очистка памятника Байдибек би проводилась поэтапно с использованием воды под высоким давлением. Все работы велись с соблюдением необходимых мер предосторожности, чтобы не повредить поверхность монумента и сохранить окружающую зелёную зону.

Роман Федоров, руководитель управления продуктом и маркетинга в компании Kärcher: «Мы не использовали химию, мытье памятника производилось с помощью нашего профессионального аппарата Kärcher высокого давления. Наши профессиональные аппараты позволяют выполнять качественную очистку без применения каких-либо химических средств, что не вредит экологии и не наносит ущерба материалу, из которого изготовлен памятник. У нашего партнера Evrika можно приобрести нашу бытовую технику, а профессиональную — у нашего официального дилера в Шымкенте, компании RVI Group».

Подобные инициативы не только способствуют сохранению чистоты и внешнего облика культурных объектов, но и формируют ответственное отношение к историческому наследию. Памятник Байдибек би вновь предстал перед жителями и гостями Шымкента в обновлённом виде — как символ единства, мудрости и уважения к прошлому.