Более 7000 бегунов приняли участие в Shymkent Marathon 2025

Более 7000 бегунов из 15 стран и 120 городов мира подали заявки на участие в юбилейном Shymkent Marathon 2025.

За десять лет своего существования марафон прошёл путь от локального спортивного мероприятия до одного из крупнейших беговых событий Казахстана, привлекающего профессиональных атлетов, любителей бега и поклонников здорового образа жизни со всего мира.

Участников ждали забеги на различные дистанции — от коротких любительских трасс до классического марафона длиной 42 километра.

Организаторы отмечают, что каждый год растёт не только количество участников, но и уровень подготовки спортсменов, а также интерес со стороны международного бегового сообщества.

Shymkent Marathon стал не только спортивным, но и культурным событием, объединяющим людей разных возрастов и национальностей.