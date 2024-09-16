В Шымкенте внедряют передовые технологии в медицине

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На базе городской детской клинической больницы открылось новое отделение, оснащённое необходимым медицинским оборудованием, медицинскими и ламинарными шкафами, а также ротационной упаковочной машиной.

Основная задача отделения — своевременное и качественное приготовление лекарственных средств и их доставка в клинические и параклинические отделения медицинского учреждения с помощью пневматической почты.

«В сфере здравоохранения Шымкента, особенно в детской больнице, можно сказать, мы достигли значительных успехов. Мы давно стремились открыть это отделение, которое необходимо для рационального и эффективного использования лекарств. Ранее лекарства назначались индивидуально в зависимости от веса и потребностей каждого ребёнка, и, например, из 20 или 50 мл лекарства значительная часть могла не использоваться, так как после вскрытия стерильные препараты нельзя хранить долго. Теперь же новая система позволяет более рационально использовать лекарства, сохраняя их для двух-трёх детей. Как вы видите, мы применяем пневмопочту, что сокращает человеческое участие. Лекарства готовятся, дозируются и упаковываются в шприцы, а затем отправляются по пневмопочте, и в течение 10-15 секунд они оказываются в отделении для использования. Важно отметить, что с приходом акима города Габита Абдимажитовича была поставлена задача эффективно и рационально использовать как лекарства, так и бюджетные средства. В этом году мы планируем оснастить шесть медицинских учреждений отделениями госпитальной фармации», — сообщил руководитель городского управления здравоохранения Н.Асылбеков.

Открытие отделений госпитальной фармации в больницах города позволит значительно сэкономить бюджетные средства за счёт рационального использования лекарственных средств.