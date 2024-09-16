В Шымкенте лекарства доставляются по пневматической почте

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В Шымкенте открыто первое отделение «Госпитальной фармации». Теперь лекарства и медицинские препараты готовятся своевременно и качественно, а их доставка осуществляется пневматической почтой в клинические и параклинические отделения медицинской организации. Основная цель — обеспечить эффективное использование лекарственных средств.

Отделение «Госпитальной фармации» открылось на базе городской детской больницы. До конца года планируется открыть такие отделения в пяти медицинских учреждениях мегаполиса. Это позволит значительно сократить бюджетные расходы благодаря рациональному использованию лекарственных средств, отмечают ответственные лица.

Бакытжан Позилов, депутат Шымкентского городского маслихата: «Подобные отделения открываются и в родильных домах. Отделения «Госпитальной фармации» будут функционировать и в других медицинских учреждениях до конца этого и следующего года.

Открытие таких отделений требует тщательной подготовки: необходимо организовать логистику внутри крупных зданий, разработать схемы и провести обучение врачей. В настоящее время несколько наших сотрудников, медсестер и фармацевтов проходят обучение по программе госпитальной фармации в Астане. Теперь мы имеем возможность обучаться без выезда в другие города, поскольку обучение проводится в городской детской больнице».