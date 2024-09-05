Звезды сошлись: 30-летний юбилей Сoca-Сola и эпичное завершение Road Show в Шымкенте

Компания “Coca Cola” отмечает 30-летие на казахстанском рынке.

В честь юбилея компания организовала концерт со звездами и с разыграла ценные призы среди шымкентцев. Роуд-шоу прошло в нескольких городах Казахстана: Караганде, Павлодаре, Семее и завершилось в Шымкенте.

5000 человек собралось отметить тридцатилетний юбилей Кока-Колы в Казахстане. Для жителей организованы фудкорты, раздают бесплатно напитки, разыгрывают различные призы, и конечно же для них выступают популярные артисты Yenlik и Kalifarniya.

Coke Studio Road Show прошло в нескольких городах Казахстана. Этот концерт стал самым эпичным музыкальным событием лета. На юбилей в Шымкенте собрались не только жители мегаполиса, но и Туркестанской области. Приехали семьи с детьми, и молодые люди! Говорят, не смогли пропустить праздник любимого напитка и возможность посмотреть на захватывающую шоу-программу. Ведущей вечера стала известная актриса Анара Батырхан.

«Атмосфера супер! Локация шикарная, ну и кока кола самый лучший напиток, самый лучший бренд в мире, уже 30 лет в Казахстане, а так супер! Народ собирается. Достаточно много людей, щас будет концерт мы тоже его ждём»,-говорит Бекет Аралбай, житель Шымкента.

Для шымкентцев организовали специальную зону: мастера наносили на лица специальный грим. И судя по очереди, зона явно полюбилась публике.

ОПРОС:

«Концерт классный! Калифарнию любим! Я словами передать не могу! Спасибо!».

«Нам с подружками очень здесь нравится! Спасибо за концерт!«, -говорят жители.

Восторженные зрители говорят, такого рода мероприятия нужно проводить чаще. Действительно, роуд-шоу — это яркая, эффектная и запоминающаяся точка летнего сезона. Студенты и школьники смогли весело провести перед началом нового учебного года, с друзьями, слушая любимых исполнителей.