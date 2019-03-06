Из Индонезии хлынет поток паломников в Туркестанскую область

Индонезийских мусульман, желающих посетить святыни Туркестанской области, становится больше. Об этом стало известно в ходе встречи, которая состоялась между делегацией Туркестанской области и крупными туроператорами Индонезии в городе Джакарта.

Огромный интерес у паломников Индонезии вызывают историко-культурные объекты: мавзолеи Арыстан Баба и Ходжи Ахмета Яссауи, колодец Укаш ата, который по легенде был одним из сподвижников Пророка Мухаммада, а также таинственная пещера с оазисом «Ак Мешит».

Ежегодно миллионы мусульман Индонезии совершают паломнические туры на Умру и Хадж в Саудовскую Аравию. После Умры большая половина паломников продолжают туры по святым местам Центральной Азии.

Баян Каюпова – управляющий директор по внешним связям «Turkistan Invest»:

«В турмаршрут по Центральной Азии включены древние города Бухара, Самарканд в Узбекистане, скальный город Петра в Иордании, а также другие страны. Теперь география посещения расширится. В нее войдут святые места Туркестанской области».

В ходе переговоров индонезийские власти предложили наладить прямые авиарейсы между городами Алматы и Джакарта. На сегодняшний день перелет из Алматы в Джакарту осуществляется через Куала-Лумпур – столицу Малайзии.

Адатия Пердана – спецпредставитель президента Индонезии:

«Открытие прямого авиасообщения Джакарта-Алматы даст стимул для увеличения потока туристов, в том числе и паломников в ваш регион. Сегодня население Индонезии составляет около 270 млн. человек, 90 процентов которых – мусульмане. Считаю, что большинство наших паломников воспользуются возможностью посетить Туркестан».

Отметим, данная встреча прошла в рамках роуд-шоу делегации Туркестанской области в Малайзию и Индонезию. В составе делегации были руководители и представители таких компаний как: Ассоциация развития индустрии туризма Туркестанской области, филиал АО «СПК «Туркестан» — «Turkistan Invest», информационный центр «Turkistan Tourism Center», санаторий «Aray Deluxe Thermal Resort», туристские операторы «Sky Way», ТОО «Туркестан Элит тур» и ТОО «Экспедиция Юг». Поездка организована Управлением туризма и внешних связей Туркестанской области.

Пресс-служба

«Turkistan Invest»,

филиала АО «СПК «Туркестан»