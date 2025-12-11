В Шымкенте жители 4-х улиц пожаловались на двойные адреса

Жители улиц Гүлдала, Ақсуңқар, Ойтоған, Ақсауыт жалуются, что смена нумерации домов доставила множество неудобств.

По их словам, службы скорой помощи, курьеры и такси часто приезжают не по нужному адресу. Приходится снова оформлять документы и исправлять прежние данные. Кроме того, в частном секторе установщики пронумеровали даже гаражи, а на некоторых домах теперь висят по две разные таблички

Асхат Отызбаев, житель г. Шымкента:

«По документам мой дом- 109-й. Сейчас на табличке стоит номер-101. И что теперь? Снова всё менять? Полгода только оформлял бумаги. Это же дополнительные расходы»

Жанна Парымбекова, жительница г. Шымкента:

«Номер дома изменили без предупреждения. Номера развесили без порядка. Один на дом, другой на гараж. Что за халатное отношение к работе ? К чему это все?».

В управлении архитектуры и градостроительства поясняют, что таблички установлены согласно новому реестру и менять номера больше не будут. Чтобы привести документы в порядок, жителям необходимо подать заявление на портале eGov с электронной подписью. После этого номер обновится автоматически в течение нескольких дней, сообщили в ведомстве.

Нургали Борибеков, начальник отдела городского управления архитектуры:

«Мы заменяем старые номера на новые. Ранее некоторые участки не были учтены, теперь всё приводим к единому реестру. Информация вносится в 2GIS и передаётся скорой, пожарной и коммунальным службам. Таблички выдаются бесплатно».

Помимо вопросов нумерации, жители отмечают и другие проблемы. К примеру, улица Гулдала слишком узкая- автобусы разъехаться не могут. Происходят перебои с электроснабжением, а работы по канализации, начатые два года назад, до сих пор не завершены.

«Канализацию прокопали ещё весной 2023 года. Когда работы завершат?», — спрашивают жители.

«Мы этот момент уточним и обязательно предоставим вам ответ».

Уполномоченные органы выслушали жалобы жителей и пообещали поэтапно решить поднятые вопросы.