Шымкент обновляет карту города

В Шымкенте более 30 улиц до сих пор остаются без официальных названий, а десятки других имеют дублирующиеся наименования. Город растет, и необходимость упорядочить карту мегаполиса становится всё острее. Уже в 2025 году начнется масштабный процесс переименования.

В следующем году в Шымкенте появятся новые названия у 12 улиц. Работы пройдут по специально разработанной дорожной карте, уже согласованной с Администрацией Президента.

Кроме того, к 80-летию Победы 20 улиц назовут в честь Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. Но это лишь начало. В ближайшие годы город планирует переименовать еще более 200 улиц, названия которых устарели с идеологической точки зрения. Особое внимание — улицам-дублёрам: в Шымкенте есть десятки одинаковых улиц «Достык», «Жастар» и «Отырар» и т.д. Это создаёт проблемы для жителей и различных городских служб.

Мадина Утепова, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивов: «Мы учитываем мнение жителей, анализируем длину улицы, её благоустройство, расположение и историческое значение. На основе этих данных разрабатываются предложения. После одобрения городской ономастической комиссией документы направляются на рассмотрение в Республиканскую ономастическую комиссию и местный маслихат».

Перед тем как улица получит новое название, проводятся общественные слушания. За месяц до их начала информация публикуется в СМИ. После обсуждений принимается итоговое решение, и, если оно одобрено, изменения вступают в силу.

Но главный вопрос — что делать с одинаковыми названиями?

Игорь, водитель: «Я приехал по заказу, включил ожидание, клиент звонит: «Вы где?». Смотрю — а в городе несколько улиц с одинаковым названием! Пока разобрался, потерял заказ».

Жабырайыл, водитель: «Например, Бауыржана Момышулы – есть большая улица, а есть переулки с тем же названием. Постоянно путаница».

После утверждения новых названий информация будет внесена в навигационные системы. Изменения затронут не только карты, но и адресную документацию жителей.

Переименование улиц — сложный, но необходимый процесс. Власти обещают, что в результате навигация в городе станет проще, а новые названия отразят историческую и культурную идентичность мегаполиса