В Шымкенте появятся новые названия улиц

В конце уходящего года депутаты маслихата Шымкента вынесли на обсуждение переименование ряда улиц.
Представляем вашему вниманию протокол общественных слушаний постоянной комиссии маслихата города Шымкента.
Председатель постоянной комиссии:
Султанова Тореайм Жолдыбаевна – депутат маслихата города Шымкента.
Присутствовали:
А. Жумакулова – депутат маслихата города Шымкента,
К. Сулейменов – депутат маслихата города Шымкента,
Т. Балтабаев – депутат маслихата города Шымкента.
Приглашенные:
Орынтаев Бауыржан Орынбасарұлы – и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента, заместитель председателя городской ономастической комиссии;
Ғ. Көшікбаев – заместитель акима Абайского района;
Б. Смайлов – заместитель акима Аль-Фарабийского района;
Д. Амангелдиев – заместитель акима Енбекшинского района;
А. Парманов – заместитель акима Каратауского района;
Т. Қожақ – главный специалист отдела культуры и сохранения исторического культурного наследия управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
І. О присвоении наименований и переименовании составных частей города Шымкента.
Подводя итоги собрания, комиссия с учетом предложений, высказанных участниками публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Одобрить присвоение наименований и переименование 105 улиц города Шымкента, присвоение наименования площади, расположенной в центре Аль-Фарабийского района наименование «Площадь Әл-Фараби» и присвоение наименования «Халық Достығы» аллее, расположенной в микрорайоне «Нурсат» Каратауского района.
Одобрить следующие наименования и переименования составных частей города Шымкента:
* по Абайскому району:
1) улице Яблочкова в центре района – улица Сүре;
2) проезду Физкультурный в центре района – проезд Үштаған;
3) проезду Парижской коммуны в центре района – проезд Дархандала;
4) улице 9 января в центре района – улица Науа;
5) улице Железников в центре района – улица Тереңкөл;
6) улице Западная подстанция в центре района – улица Алып;
7) улице безымянной в микрорайоне «Ақниет» – улица Ғибрат;
8) улице безымянной в микрорайоне «Қызылжар» – улица Үзеңгілес;
9) улице безымянной в микрорайоне «Қызылжар» – улица Суықбұлақ;
10) улице безымянной в микрорайоне «Қызылжар» – улица Туған өлке;
11) улице безымянной в микрорайоне «Ынтымақ-2» – улица Құрмансай;
* по Аль-Фарабискому району:
12) площади безымянной в центре района – площадь Әл-Фараби;
13) улице безымянной в центре района – улица Тұрара Рысқұлова;
14) улице безымянной в центре района – улица Льва Толстого;
15) улице безымянной в центре района – улица Құрманғазы;
16) улице безымянной в центре района – улица Халықтар Достығы;
17) улице безымянной в микрорайоне «Сәуле» – улица Қызыл Сұңқар;
18) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Ғаламат;
19) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жайнақ;
20) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Елмұра;
21) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Ортабұлақ;
22) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жаңғыру;
23) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жетіқоңыр;
24) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Белеуті;
25) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Қарталы;
26) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Бай өлке;
27) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жетіқыр;
28) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Ақсәуле;
29) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Таңшуақ;
30) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Оймауыт;
* по Енбекшинскому району:
31) улице безымянной в жилом массиве «Жұлдыз» – улица Берке хан;
32) улице Б. Момышулы в жилом массиве «Маятас» – улица Көзді ата;
33) улице М. Мәметовой в жилом массиве «Тоғыс» – улица Мейір;
34) улице Бау бақша в жилом массиве «Елтай» – улица Тұғырыл хан;
35) улице Жаңақұрылыс в жилом массиве «Елтай» – улица Ұзынарық;
36) улице безымянной в жилом массиве «Жыланбұзған» – улица Тайбұға;
37) улице Наурыз-1 в жилом массиве «Бадам-1» – улица Нұрғисы Тілендиева;
38) улице Наурыз-2 в жилом массиве «Бадам-1» – улица Алты Алаш;
39) улице Бірлік-2 в жилом массиве «Бадам-1» – улица Көгершін;
40) улице Жаңақұрылыс МТФ-5 в жилом массиве «Бадам-1» – Түркеш;
41) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Жәңгір хана;
42) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Жаяу Мұса;
43) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Мәшhүр Жүсіп;
44) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Олжа;
* по Каратаускому району:
45) аллее безымянной в микрорайоне «Нұрсәт» – аллея Халық Достығы;
46) улице безымянной в жилом массиве «Шым сити» – улица Сабыра Рахимова;
47) улице безымянной в микрорайоне «Асар» – улица Жамал Қарши;
48) улице безымянной в микрорайоне «Асар» – улица Құрылтай;
49) улице безымянной в микрорайоне «Асар» – улица Шыбынтай;
50) улице безымянной в микрорайоне «Тұран» – улица Дүкенбая Досжана;
51) улице безымянной в микрорайоне «Тұран» – улица Үшсала;
52) улице Алматы в микрорайоне «Қайтпас» – улица Розы Бағлановой;
53) улице безымянной в микрорайоне «Қайтпас» – улица Шымыр;
54) улице безымянной в микрорайоне «Қайтпас» – улица Шахзады Шонановой;
55) улице безымянной в микрорайоне «Мирас» – улица Нұржана Қалиасқарова;
56) улице безымянной в микрорайоне «Мирас» – улица Еркеғали Рахмадиева;
57) улице безымянной в микрорайоне «Мирас» – улица Шары Жиенқұловой;
58) улице Өрікзар в жилом массиве «Сайрам» – улица Өрік бағы;
59) улице Абая в жилом массиве «Сайрам» – улица Ақтамберді жырау;
60) улице Қожа Ахмета Яссауи в жилом массиве «Сайрам» – улица Барлыбека Сырттанұлы;
61) улице Ы. Алтынсарина в жилом массиве «Сайрам» – улица Нығмета Нұрмақова;
62) улице Д. Менделеева в жилом массиве «Сайрам» – улица Григория Потанина;
63) улице Әл-Фараби в жилом массиве «Сайрам» – улица Хақназар хана;
64) улице Ақтам в жилом массиве «Сайрам» – улица Ақтана Керейұлы;
65) улице Ю. Гагарина в жилом массиве «Сайрам» – улица Хиуаз Доспановой;
66) улице Жамбыл Жабаев в жилом массиве «Сайрам» – улица Шал ақын;
67) улице М. Әуезов в жилом массиве «Сайрам» – улица Темірбека Жүргенова;
68) улице Атои в жилом массиве «Сайрам» – улица Қалаубека Тұрсынқұлова;
69) улице Гүллік в жилом массиве «Сайрам» – улица Жамал Омаровой;
70) улице Түркістан в жилом массиве «Сайрам» – улица Нұрмұхана Жантөрина;
71) улице Бахар в жилом массиве «Сайрам» – улица Бұғра хана;
72) улице безымянной в микрорайоне «Азат» – улица Жаңа өмір;
73) улице безымянной в микрорайоне «Нұртас» – улица Мұстафы Шоқая;
74) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Тойбастара;
75) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Сапура Мәтенқызы;
76) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Айтуар би;
77) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Асау Барақұлы;
78) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Шона Смақанұлы;
79) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Шора батыра;
80) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Ескелді би;
81) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Қанай би;
82) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Баққожа Мұқай;
83) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Адырбека Сопыбекова;
84) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Мүлкамана Қалауова;
85) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Кәкімбека Салықова;
86) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Дәнеша Рақышева;
87) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Естая Мырзахметова;
88) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Кемела Рақышева;
89) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Тұрсынхана Әбдірахманова;
90) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Салықа Зиманова;
91) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Қажыма Жұмалиева;
92) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Кәріма Мыңбаева;
93) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Мәриям Хәкімжанова;
94) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Қали Жантілеуова;
95) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Ғарифолла Құрманғалиева;
96) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Тахауи Ахтанова;
97) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Мұхамеджана Тынышбайұлы;
98) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Жеті Жарғы;
99) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Кейкі батыра;
100) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Қалибека Қуанышбаева;
101) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Сәкена Жүнісова;
102) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Өнеркәсіп;
103) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Көшпенділер;
104) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Жаңа Қазақстан;
105) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Біргеміз;
106) улице безымянной в микрорайоне «Достық» – улица Жақыпа Ақбаева;
107) улице безымянной в жилом массиве «Таскен» – улица Қали Байжанова.
ІІ. Направить на дополнительное изучение следующие предложения о переименовании улиц города:
1) улицы Ә. Тіллаходжаева в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Кетбұға;
2) улицы Х. Құдайбергенова в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Мұхамед-Салық Бабажанова;
3) улицы Ю. Нышанбаева в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Ыбырая Жақаева;
4) улицы Ж. Юлдашева в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Қошке Кемеңгерұлы;
5) улицы Юсуф ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Бөлек батыра;
6) улицы Шахат ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Нұртаса Оңдасынова;
7) улицы Шадманбай ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Әшірбек Сығай;
8) улицы Сыдыхан ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Фатимы Балғаевой;
9) улицы Хавазмат ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Бекет ата;
10) улицы Юнусәлі Усманова в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Науан Хазірет;
11) улицы Әбдінақыбова Тұрсынқожа в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Бөлтірік шешен;
12) улицы Исақа Исламова в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Иманжүсіпа Құтпанұлы;
13) улицы Махмудхан ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Сәрке батыра;
14) улицы Ш. Махмуджана в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Ақкөз батыра Қосанұлы;
15) улицы безымянной в микрорайоне «Нұртас» – в улицу Айдың сәулесі.
ІІІ. Копию протокола заседания постоянной комиссии маслихата г. Шымкента по итогам проведенных публичных слушаний направить в акимат города Шымкента для проведения работ в соответствии с законодательством.
IV. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель комиссии
Т. СУЛТАНОВА
Протокол составила
А. АЛИБЕКОВА