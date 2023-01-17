В Шымкенте появятся новые названия улиц

В конце уходящего года депутаты маслихата Шымкента вынесли на обсуждение переименование ряда улиц.

Представляем вашему вниманию протокол общественных слушаний постоянной комиссии маслихата города Шымкента.

Председатель постоянной комиссии:

Султанова Тореайм Жолдыбаевна – депутат маслихата города Шымкента.

Присутствовали:

А. Жумакулова – депутат маслихата города Шымкента,

К. Сулейменов – депутат маслихата города Шымкента,

Т. Балтабаев – депутат маслихата города Шымкента.

Приглашенные:

Орынтаев Бауыржан Орынбасарұлы – и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента, заместитель председателя городской ономастической комиссии;

Ғ. Көшікбаев – заместитель акима Абайского района;

Б. Смайлов – заместитель акима Аль-Фарабийского района;

Д. Амангелдиев – заместитель акима Енбекшинского района;

А. Парманов – заместитель акима Каратауского района;

Т. Қожақ – главный специалист отдела культуры и сохранения исторического культурного наследия управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

І. О присвоении наименований и переименовании составных частей города Шымкента.

Подводя итоги собрания, комиссия с учетом предложений, высказанных участниками публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Одобрить присвоение наименований и переименование 105 улиц города Шымкента, присвоение наименования площади, расположенной в центре Аль-Фарабийского района наименование «Площадь Әл-Фараби» и присвоение наименования «Халық Достығы» аллее, расположенной в микрорайоне «Нурсат» Каратауского района.

Одобрить следующие наименования и переименования составных частей города Шымкента:

* по Абайскому району:

1) улице Яблочкова в центре района – улица Сүре;

2) проезду Физкультурный в центре района – проезд Үштаған;

3) проезду Парижской коммуны в центре района – проезд Дархандала;

4) улице 9 января в центре района – улица Науа;

5) улице Железников в центре района – улица Тереңкөл;

6) улице Западная подстанция в центре района – улица Алып;

7) улице безымянной в микрорайоне «Ақниет» – улица Ғибрат;

8) улице безымянной в микрорайоне «Қызылжар» – улица Үзеңгілес;

9) улице безымянной в микрорайоне «Қызылжар» – улица Суықбұлақ;

10) улице безымянной в микрорайоне «Қызылжар» – улица Туған өлке;

11) улице безымянной в микрорайоне «Ынтымақ-2» – улица Құрмансай;

* по Аль-Фарабискому району:

12) площади безымянной в центре района – площадь Әл-Фараби;

13) улице безымянной в центре района – улица Тұрара Рысқұлова;

14) улице безымянной в центре района – улица Льва Толстого;

15) улице безымянной в центре района – улица Құрманғазы;

16) улице безымянной в центре района – улица Халықтар Достығы;

17) улице безымянной в микрорайоне «Сәуле» – улица Қызыл Сұңқар;

18) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Ғаламат;

19) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жайнақ;

20) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Елмұра;

21) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Ортабұлақ;

22) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жаңғыру;

23) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жетіқоңыр;

24) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Белеуті;

25) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Қарталы;

26) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Бай өлке;

27) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Жетіқыр;

28) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Ақсәуле;

29) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Таңшуақ;

30) улице безымянной в микрорайоне «Береке» – улица Оймауыт;

* по Енбекшинскому району:

31) улице безымянной в жилом массиве «Жұлдыз» – улица Берке хан;

32) улице Б. Момышулы в жилом массиве «Маятас» – улица Көзді ата;

33) улице М. Мәметовой в жилом массиве «Тоғыс» – улица Мейір;

34) улице Бау бақша в жилом массиве «Елтай» – улица Тұғырыл хан;

35) улице Жаңақұрылыс в жилом массиве «Елтай» – улица Ұзынарық;

36) улице безымянной в жилом массиве «Жыланбұзған» – улица Тайбұға;

37) улице Наурыз-1 в жилом массиве «Бадам-1» – улица Нұрғисы Тілендиева;

38) улице Наурыз-2 в жилом массиве «Бадам-1» – улица Алты Алаш;

39) улице Бірлік-2 в жилом массиве «Бадам-1» – улица Көгершін;

40) улице Жаңақұрылыс МТФ-5 в жилом массиве «Бадам-1» – Түркеш;

41) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Жәңгір хана;

42) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Жаяу Мұса;

43) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Мәшhүр Жүсіп;

44) улице безымянной в жилом массиве «Қарабастау» – улица Олжа;

* по Каратаускому району:

45) аллее безымянной в микрорайоне «Нұрсәт» – аллея Халық Достығы;

46) улице безымянной в жилом массиве «Шым сити» – улица Сабыра Рахимова;

47) улице безымянной в микрорайоне «Асар» – улица Жамал Қарши;

48) улице безымянной в микрорайоне «Асар» – улица Құрылтай;

49) улице безымянной в микрорайоне «Асар» – улица Шыбынтай;

50) улице безымянной в микрорайоне «Тұран» – улица Дүкенбая Досжана;

51) улице безымянной в микрорайоне «Тұран» – улица Үшсала;

52) улице Алматы в микрорайоне «Қайтпас» – улица Розы Бағлановой;

53) улице безымянной в микрорайоне «Қайтпас» – улица Шымыр;

54) улице безымянной в микрорайоне «Қайтпас» – улица Шахзады Шонановой;

55) улице безымянной в микрорайоне «Мирас» – улица Нұржана Қалиасқарова;

56) улице безымянной в микрорайоне «Мирас» – улица Еркеғали Рахмадиева;

57) улице безымянной в микрорайоне «Мирас» – улица Шары Жиенқұловой;

58) улице Өрікзар в жилом массиве «Сайрам» – улица Өрік бағы;

59) улице Абая в жилом массиве «Сайрам» – улица Ақтамберді жырау;

60) улице Қожа Ахмета Яссауи в жилом массиве «Сайрам» – улица Барлыбека Сырттанұлы;

61) улице Ы. Алтынсарина в жилом массиве «Сайрам» – улица Нығмета Нұрмақова;

62) улице Д. Менделеева в жилом массиве «Сайрам» – улица Григория Потанина;

63) улице Әл-Фараби в жилом массиве «Сайрам» – улица Хақназар хана;

64) улице Ақтам в жилом массиве «Сайрам» – улица Ақтана Керейұлы;

65) улице Ю. Гагарина в жилом массиве «Сайрам» – улица Хиуаз Доспановой;

66) улице Жамбыл Жабаев в жилом массиве «Сайрам» – улица Шал ақын;

67) улице М. Әуезов в жилом массиве «Сайрам» – улица Темірбека Жүргенова;

68) улице Атои в жилом массиве «Сайрам» – улица Қалаубека Тұрсынқұлова;

69) улице Гүллік в жилом массиве «Сайрам» – улица Жамал Омаровой;

70) улице Түркістан в жилом массиве «Сайрам» – улица Нұрмұхана Жантөрина;

71) улице Бахар в жилом массиве «Сайрам» – улица Бұғра хана;

72) улице безымянной в микрорайоне «Азат» – улица Жаңа өмір;

73) улице безымянной в микрорайоне «Нұртас» – улица Мұстафы Шоқая;

74) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Тойбастара;

75) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Сапура Мәтенқызы;

76) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Айтуар би;

77) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Асау Барақұлы;

78) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Шона Смақанұлы;

79) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Шора батыра;

80) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Ескелді би;

81) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Қанай би;

82) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Баққожа Мұқай;

83) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Адырбека Сопыбекова;

84) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Мүлкамана Қалауова;

85) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Кәкімбека Салықова;

86) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Дәнеша Рақышева;

87) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Естая Мырзахметова;

88) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Кемела Рақышева;

89) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Тұрсынхана Әбдірахманова;

90) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Салықа Зиманова;

91) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Қажыма Жұмалиева;

92) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Кәріма Мыңбаева;

93) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Мәриям Хәкімжанова;

94) улице безымянной в жилом массиве «Қайнарбұлақ» – улица Қали Жантілеуова;

95) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Ғарифолла Құрманғалиева;

96) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Тахауи Ахтанова;

97) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Мұхамеджана Тынышбайұлы;

98) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Жеті Жарғы;

99) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Кейкі батыра;

100) улице безымянной в жилом массиве «Тассай» – улица Қалибека Қуанышбаева;

101) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Сәкена Жүнісова;

102) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Өнеркәсіп;

103) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Көшпенділер;

104) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Жаңа Қазақстан;

105) улице безымянной в жилом массиве «Сайрам», квартал 236 – улица Біргеміз;

106) улице безымянной в микрорайоне «Достық» – улица Жақыпа Ақбаева;

107) улице безымянной в жилом массиве «Таскен» – улица Қали Байжанова.

ІІ. Направить на дополнительное изучение следующие предложения о переименовании улиц города:

1) улицы Ә. Тіллаходжаева в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Кетбұға;

2) улицы Х. Құдайбергенова в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Мұхамед-Салық Бабажанова;

3) улицы Ю. Нышанбаева в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Ыбырая Жақаева;

4) улицы Ж. Юлдашева в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Қошке Кемеңгерұлы;

5) улицы Юсуф ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Бөлек батыра;

6) улицы Шахат ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Нұртаса Оңдасынова;

7) улицы Шадманбай ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Әшірбек Сығай;

8) улицы Сыдыхан ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Фатимы Балғаевой;

9) улицы Хавазмат ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Бекет ата;

10) улицы Юнусәлі Усманова в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Науан Хазірет;

11) улицы Әбдінақыбова Тұрсынқожа в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Бөлтірік шешен;

12) улицы Исақа Исламова в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Иманжүсіпа Құтпанұлы;

13) улицы Махмудхан ата в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Сәрке батыра;

14) улицы Ш. Махмуджана в жилом массиве «Сайрам» – в улицу Ақкөз батыра Қосанұлы;

15) улицы безымянной в микрорайоне «Нұртас» – в улицу Айдың сәулесі.

ІІІ. Копию протокола заседания постоянной комиссии маслихата г. Шымкента по итогам проведенных публичных слушаний направить в акимат города Шымкента для проведения работ в соответствии с законодательством.

IV. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель комиссии

Т. СУЛТАНОВА

Протокол составила

А. АЛИБЕКОВА