Тысячи улиц Шымкента получат новые таблички с именами

Редактор Жулдыз Ахмет
В Шымкенте в текущем году продолжится работа по обновлению названий улиц и установке соответствующих табличек.

Как сообщили в акимате, в 2026 году в мегаполисе установят более 41 тысячи табличек. Работы охватят около тысячи улиц. Таким образом, без учета улиц, названия которых еще не утверждены или подлежат изменению, таблички с наименованиями появятся на 922 улицах.

 В целом в пяти районах Шымкента насчитывается более 4 тысяч улиц, переулков и тупиков.

«Отметим, что в 2025 году по городу было установлено свыше 45 тысяч именных табличек, благодаря чему порядка тысячи улиц были приведены в порядок», — отметили в акимате.

 Кроме того, на рассмотрение соответствующей комиссии поступили предложения по присвоению названий более чем 200 улицам. В этом направлении учитываются предложения и мнения местных жителей, а работа проводится в соответствии с установленными требованиями.

