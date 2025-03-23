Ответ горздрава Шымкента: кто виноват в проблемах поликлиники №10?

Шымкентская поликлиника №10 в последнее время оказалась в центре внимания общественности.

Пациенты выражают недовольство условиями приема, а главный врач Мейрбек Айтматов заявляет о давлении со стороны руководства.

В ответ на это Управление здравоохранения города Шымкент представило свою позицию, которая проясняет ряд важных моментов.

История проблемы

Ранее пациенты жаловались на обветшалое состояние помещений, нехватку оборудования и неудобную организацию приема врачей. Врачи, в свою очередь, говорили о недостаточном финансировании и отсутствии материально-технической базы. Главный врач Мейрбек Айтматов выступал с резкими заявлениями о необходимости строительства нового здания поликлиники и разоблачал случаи финансовых нарушений, включая так называемые «мертвые души» в учреждении.

Ответ Управления здравоохранения

Управление здравоохранения Шымкента подчеркивает, что потребность в новом здании поликлиники была зафиксирована еще в 2019 году и включена в региональный перспективный план. В 2024 году начаты работы по оформлению земельного участка площадью 1,5 га вблизи населенного пункта Кайтпас. В сентябре 2024 года акиматом города были даны поручения по ускорению данного процесса. Таким образом, строительство нового здания является не заслугой главного врача, а давно запланированным шагом.

Кроме того, за последние годы значительно улучшилось техническое оснащение поликлиники. В 2024 году закуплено 9 единиц современного оборудования, включая дефибрилляторы, ультразвуковой аппарат и аудиологическое оборудование для детей. В 2025 году планируется закуп еще 9 аппаратов, в том числе маммограф и стоматологическая установка. Оснащенность поликлиники оборудованием увеличена с 62,14% в 2019 году до 81,24% в 2025 году.

Организация медицинской помощи

Поликлиника обслуживает более 37 тысяч пациентов, в том числе через филиалы в населенных пунктах Туран, Кайнарбулак и Кайтпас. Узкие специалисты ведут прием в специально оборудованных кабинетах, а пациентам предоставляется направление на диагностику и консультации. Управление здравоохранения утверждает, что доступность медицинской помощи обеспечена на достаточном уровне.

Кроме того, в феврале 2025 года был проведен плановый выезд руководства УЗ в жилой массив Кайнарбулак для оценки ситуации на местах. В результате встреч с общественностью утверждена дорожная карта мероприятий по улучшению медицинской помощи в регионе.

Финансовые нарушения и кадровые проблемы

Управление здравоохранения также опровергает утверждения главного врача о давлении на него из-за выявленных финансовых нарушений. По факту обнаружения «мертвых душ» департамент внутреннего государственного аудита провел проверку и вынес предписание об устранении нарушений. Однако, как утверждает УЗ, сам Мейрбек Айтматов до сих пор не предпринял мер по возврату средств.

В учреждении также зафиксированы кадровые проблемы: из-за давления со стороны руководства поликлиники были вынуждены уволиться главный бухгалтер, юрист и другие сотрудники. Эти факты вызвали дополнительные вопросы к управленческим решениям главного врача.

Кто несет ответственность за состояние поликлиники?

Еще одним важным моментом стало обсуждение состояния помещений. Управление здравоохранения подчеркивает, что поликлиника №10 является предприятием на праве хозяйственного ведения и самостоятельно распределяет финансовые средства на содержание здания. В 2024 году на ремонт помещений было выделено всего 150,8 тысяч тенге, а на 2025 год запланировано 800 тысяч тенге. Тем не менее, текущее состояние поликлиники свидетельствует о ненадлежащем управлении средствами. Таким образом, ответственность за содержание здания лежит на администрации поликлиники.

Вывод

Несмотря на жалобы пациентов и заявления главного врача, факты свидетельствуют о том, что проблемы поликлиники №10 носят системный характер. Управление здравоохранения ведет работу по улучшению условий, включая строительство нового здания и закупку оборудования. В то же время в управлении указывают на ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны руководства поликлиники, что усугубляет ситуацию. Главному врачу предстоит либо устранить выявленные нарушения, либо отстаивать свою позицию в суде.