При взрыве на АГЗС погибли два человека

21 марта в 16:30 на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о взрыве газовой колонки на автогазозаправочной станции (АГЗС) в селе Жаушыкум Шардаринского района.

По прибытии спасателей было установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль.

В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.

Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован.