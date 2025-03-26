Третий человек погиб в результате взрыва на АГЗС

В Шардаре произошел взрыв, в результате которого два человека погибли на месте.

Чрезвычайная ситуация была зафиксирована на автогазозаправочной станции в селе Жаушыкум Туркестанской области. Вследствие аварии еще трое человек получили ожоги и были доставлены в отделение реанимации. Один из пострадавших скончался в больнице.

«У одного пациента ожоги спины, ноги и руки II-I степени, у второго — ожоги шеи и лица. Их состояние стабильное, они переведены из реанимации в палату», — прокомментировали в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Напомним, трагедия произошла 22 марта в Шардаре. По данным спасателей, легковой автомобиль врезался в автогазозаправочную станцию, вызвав утечку газа. Смесь воспламенилась, вспыхнул пожар.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как очевидцы пытались помочь водителю выбраться, но пламя мгновенно охватило авто и рядом стоящую машину.

Айнабек Жасулан, и.о. начальника управления пожарного надзора ДЧС Туркестанской области: «После столкновения автомобиля с заправочной станцией начался пожар, который привел к взрыву. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание».

Полиция возбудила уголовное дело по статье 306 УК РК. Назначены экспертизы, расследование продолжается.