Утечка газа: В Шымкенте спасли 16-летнюю девушку

Сотрудники ДЧС предотвратили трагедию. 16-летняя девушка оставшись дома, отравилась газом, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 20 октября поздней ночью по улице Толеби Енбекшинского района. В службу спасения «112» Департамента по ЧС поступило сообщение о том, что девушка 2006 года рождения не открывает дверь от квартиры.

Спасатели подоспели вовремя. С помощью слесарных инструментов удалось вскрыть дверь. Внутри квартиры пахло природным газом.

Спасатели вытащили ослабевшую девушку на свежий воздух, перекрыли газ и открыли окна в квартире. Отравившуюся 16-летнюю девушку передали сотрудникам Скорой медицинской помощи.