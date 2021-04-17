Как сообщили в управлении по ЧС Шымкента, 16.04. 2021 года в 23-50 в микрорайоне Асар Каратаусского района, по улице Новостройка б/н, при проведении земляных работ трактором-экскаватором марки «Hyunday».

Техника принадлежит подрядной организации ИП «Кудасова». Ковшом был поврежден подземный газопровод диаметром ДУ-315 мм высокого давления. Утечку газа локализовали.

От системы газоснабжения отключены 7578 абонентов частного сектора,12 коммунальных бытовых предприятий, 6 промышленных предприятий, 1 поликлиника. Газопровод находиться на балансе АО «КазТрансГазАймақ» и ЖКХ.

Также от системы газоснабжения частного газопровода отключены 140 абонентов частного сектора, 1 асфальтный завод. Жертв и пострадавших нет.

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 17.04.2021 г. работниками АО «Интергаз Центральная Азия».

Уважаемые жители города! Проявите терпение и отнеситесь с пониманием к ситуации!