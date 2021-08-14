Вместо целого моста — только половина. Жители села Костобе Толебийского района Туркестанской области 4 года ждут, когда им достроят мост. Это единственная дорога, связывающая населенный пункт и районный центр.

Вот уже много лет сельчане добираются до районного центра по этому самодельному мосту. Весной и осенью, когда река наполняется водой, мост смывает и люди остаются, в буквальном смысле, отрезанными от внешнего мира.

Находиться возле реки, когда уровень воды поднимается, небезопасно. После того как река мелеет, сельчанам приходится восстанавливать самодельную насыпь своими силами. Люди говорят, со своей проблемой они обращались в самые разные инстанции.

«Нам вообще заявили однажды, что объект сдали а эксплуатацию, но как тут ездить? Прямиком в обрыв? Нам 4 месяца назад обещали что через 2 месяца сделают мост, а где обещанное? Мы уже доехали до областной прокуратуры, к акимам обращаться бесполезно, сколько акимов менялось, трое, кажется, менялось и никто так и не смог мост сделать», — говорит Мыктыбек Жолаев, житель с.Костобе Туркестанской области.

В поселке Костобе расположены 100 домов. Во время паводков к населенному пункту не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные расчеты.

Конкурс на строительство моста длиной в 36 метров провели в 2018 году. Тогда его выиграла компания «Кайнар Курылыс». Мост обещали сдать через год, но сроки постоянно откладывали. В октябре 2019 года наши корреспонденты уже поднимали проблему, тогда подрядчики пообещали открыть движение по мосту уже в ноябре того же года. Говорили, мол проблема в материалах.

Спустя два года проблема с мертвой точки так и не сдвинулась. За срыв сроков подрядчиков несколько раз штрафовали, а затем подали в суд.

«Мы подали на подрядчиков в экономический суд, было три претензии, но суд удовлетворил только две, чтобы закончили строительство моста и выплатили штрафы. Но мы уже не верим что они достроят мост», — говорит Лесбек Серикбаев, заместитель акима Толебийского района.

По словам замакима района, достроить мост попытаются в этом году. Для этого задействуют спонсоров.