Храни порядок, и порядок сохранит тебя

Вспомните, чем, какой работой в последний месяц было занято большинство из нас? Уверена, уборкой и расхламлением своих квартир.

Это понятно, смена сезонов: убираем зимние вещи, вытаскиваем на свет Божий весенние и летние, обувь, сумки. И вообще, весной действительно хочется свежести, обновления, свободных, очищенных от хлама пространств. Как же приятно смотреть на весеннюю улицу и двор сквозь вымытые стекла окон, чувствовать свежесть постиранного тюля, покрывал, чехлов.

Я хоть по знаку зодиака Дева, но особой аккуратностью не отличаюсь. Что есть, то есть. Для меня главное, чтобы был порядок в домашней библиотеке,чтобы вовремя были сданы в переплет подшивки периодики. Я всегда должна иметь доступ к печатным источникам информации и знать, где и что у меня лежит.

О чем это говорит? Только о том, что в доме, где я живу, всегда есть что прибрать, отсортировать и выкинуть.

Одно из приятных расхламлений, сделанных мною в последний месяц, это дверь в спальную комнату. С некоторых пор она перестала открываться на полную ширину. Проход стал узким. При моих солидных габаритах я в комнату стала заходить несколько бочком, максимально поджав филейные части.

Спросите: почему? А потому что за дверью я в свое время поставила стул от старого кухонного гарнитура. Аккурат на него поместился 25-килограммовый мешок сахара, под стул – большое эмалированное ведро с водой, набранной в крещенскую ночь, – друзья порекомендовали запастись. На мешок я взгромоздила коробку от нового пылесоса. За ним к стенке прислонила два массивных зонта, подаренных в разные годы щедрым спонсором. И вот получился такой результат.

А что?! Это же ЗА дверью. Этого же не видно постороннему глазу. Да, проход сузился, неудобно, зато столько вещей «пристроено»!

Нормальному человеку на ум сразу придет вопрос: зачем вам, тетенька, мешок сахара и ведро воды? А надо! Меня поймут люди, пережившие тревожную эпоху сахара по талонам. А вода всегда может понадобиться. Вдруг отключат?! А мы к этому завсегда готовы. К тому же, она крещенская…

Однажды такой узкий проход в спальню показался мне каким-то унизительным, и я решительно взялась за расхламление. Сахар пересыпала в несколько больших контейнеров. Они разместились рядом с продуктами в нижней секции стенки в гостиной. Ведро и коробка переселились в гараж.

Судьба зонтов такова: один выкинула, второй подарила гостившей подруге, попавшей под дождь. Стул нашел свое достойное место в кабинете. Со временем, вероятнее всего, переедет на дачу. Все! Проход открыт. Угол комнаты приведен в первозданный вид – он перестал выглядеть убогим. Любуюсь результатом. Кто у нас молодец? Я молодец!

Сейчас руки добрались до кухни. Ну, тут происходит тотальное преображение: заменены полы, заказана новая мебель, мойка, даже плита. Такие перемены, признаться, давно назрели. За 21 год нещадной эксплуатации все постепенно обветшало. Спасибо, что верно служили. Как сказал мне мастер-мебельщик, принимавший заказ: «У каждой вещи свой срок!» Из старых шкафов повытаскивала такие «сокровища», что на их сор-тировку уйдет неделя-другая. Пачки сборов каких-то лекарственных трав, чаев, приправ, присыпок, сухих супов, дрожжей… Кучи крышек, пластиковых ведерок от майонеза. Почему сразу не выбрасывала?! Казалось, что когда-нибудь пригодится. Три пакета старья уже на помойке. Наберется еще несколько. Буду придерживаться принципа: «Не наводи порядок в том, от чего нужно избавиться!»

Да, уборка – занятие утомительное, но необходимое. Пространство надо структурировать. Сколько приятного сулит уборка в ближайшем будущем! А кого-то приятные перемены ждут сразу: выбрасывая хлам из дома, ты выбрасываешь хлам и из головы.

В последние годы уборка жилья стала чуть ли не наукой. Появилось модное течение, автор которого Мариэ Кондо, японская писательница, специалист по организации домашнего быта. Ей всего-то 40 лет. Она с пяти (!) лет ничем, кроме уборки и организации пространства не интересуется. Совершила революции в этой области.

Примечательно, что Мариэ Кондо рассматривает процесс оптимальной организации пространства в доме с двух плоскостей – духовной и практической. Она убеждена, что уборка оказывает лечебный эффект на человека: приводит мысли в порядок и успокаивает.

Какой у нас самый распространенный совет по уборке жилища и сортировке вещей? Избавляться от уже ненужного, отслужившего свой срок. А как понять, что эта вещь тебе не нужна? Мариэ Кондо советует задаться вопросом: приносит ли эта конкретная вещь вам радость? Если да – оставляем, если нет, прощаемся с нею одним из способов: продаем, дарим, выбрасываем.

Пора вас познакомить с основными правилами метода КонМари.

* Уборка не по комнатам, а по категориям. Необходимо собрать все вещи одного типа со всего дома и сложить их вместе. Стоит начать с одежды, которую носишь ближе к сердцу, чтобы пробудить нужное ощущение, потом заняться книгами, документами.

* Избавление от ненужного. Если вещь не вызывает радости, ее можно смело выбросить.

* Уборка – это диалог с вещами. КонМари предлагает перед тем, как выбросить ненужную вещь, поблагодарить ее за отличную службу, чтобы освободить отношения с вещью и воздать ей должное.

* Забыть про системы хранения. Метод гласит: устройства для хранения тоже бесполезный хлам. Чтобы не увеличивать его количество, не надо их покупать.

* Вертикальное хранение. Все вещи, которые необязательно развешивать, нужно сложить так, чтобы они могли стоять самостоятельно или можно свернуть в виде роллов и вертикально поставить в ящики, что даст полный обзор и удобство пользования.

* Правильное развешивание одежды. Похожие вещи должны висеть рядом, слева направо: начиная с темных теплых вещей к легким и светлым.

* Избавление от бумаг. Заменить старые журналы, учебные материалы, стикеры и прочее единым блокнотом или гаджетом…

Не надо воспринимать эти советы буквально. Адаптируйте их под себя.

Чистоты вам и порядка – в доме, в душе, в мыслях! А еще – на рабочем столе! Помните, достаток живет только там, где порядок.

Фарида Шарафутдинова