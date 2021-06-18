Сегодня в микрорайоне «Нурсат», на улицах и во дворах жилого массива «Сайрам», остановках района проведена интенсивная уборка.

Уборка твердых бытовых отходов в районе проводится ежедневно согласно графику. Подрядная организация проводит уборку мусорных контейнеров во дворах многоэтажных жилых домов 2 раза в день, контейнеров во дворах индивидуальных жилых домов 1 раз в неделю.

Мойка улиц и остановок проводится ежедневно в 2 смены.

В целом на сегодняшний день в уборке задействовано 20 единиц спецтехники и 70 сотрудников.