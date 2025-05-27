Жители села перекрыли дорогу, требуя ремонта поврежденной трубы

25 мая более сотни жителей села Низамабад перекрыли дорогу, оставив проезд лишь легковым авто. По словам людей, самосвалы, курирующие в близлежащий карьера и обратно, регулярно проезжают через село, поднимая пыль и разрушая инфраструктуру.

Недавно один из грузовиков повредил водопроводную трубу. Оросительная вода перестала поступать, и посевы начали засыхать.

Видео с места событий появилось в соцсетях. На кадрах — колонна большегрузов и люди, перекрывшие дорогу. Полиция пыталась убедить протестующих разойтись, ссылаясь на незаконность действий.

«Грузовик согнул трубу, потом высыпали щебень — вода исчезла. Только после того как мы собрались, начали что-то чинить», — говорят сельчане.

В сельском акимате подтвердили — жалобы зафиксированы, требования жителей признаны обоснованными. По словам местного акима, ремонт уже начат.

Мамуржан Нажиев, аким Карамуртского сельского округа: «Сегодня начали замену трубы. В сторону карьера уже пошла вода. Со следующей недели предприниматели начнут укладку асфальта. Сейчас ведётся подготовка техники и материалов».

Местные власти пообещали восстановить подачу воды в ближайшие дни и даже отремонтировать дорогу за счёт частных инвесторов.