Головная боль, тошнота и слабость: последствия магнитных бурь ощутили казахстанцы

Второй день жители нашей планеты переживают мощные магнитные бури.

По данным центра прогнозирования космической погоды США, накануне 13 мая, была зафиксирована солнечная активность с К-индексом 8, что соответствует мощнейшей магнитной буре, способной влиять на организм человека.

Магнитные бури отразились на организме людей, работе техники и электроники. Еще одним побочным эффектом явления оказалось полярное сияние, которое видели даже там, где его быть не должно.

«Во вторник, 14 мая, буря соответствует активности К-индекса 5 (красный уровень), и все еще будет оставаться мощной вплоть до среды, 15 мая», — говорит центр прогнозирования космической погоды национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В полной мере уже влияние солнечной активности ощутили метеочувствительные люди, а также «хроники». Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

«Магнитные бури недавно были вы ощущали?

-Ощущала, голова болела», — говорит жительница города.

Ухудшение самочувствия, говорят врачи, связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. По статистике, примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходят именно в период солнечных бурь.

«Магнитные бури сопровождаются учащением сердцебиения, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом. В таких случаях бывает темнота в глазах, снижение давления. В магнитные бури тормозится капиллярный кровоток наступает кислородное голодание нужно употреблять воду в своем балансе, питания и водный баланс играют важную роль», — говорит Луиза Алтынбеккызы, главный менеджер отдела менеджмента качества и безопасности пациентов НАО «Центр сердца Шымкента».

Магнитные бури на Земле происходят из-за мощных выбросов вещества из короны на Солнце, представляющего собой облака раскаленной плазмы. Они происходят в местах скопления солнечных пятен — областей сильных магнитных полей на поверхности светила. Количество пятен, а значит и вспышек, меняется со временем. От минимума до минимума обычно проходит 11 лет. Этот период астрономы называют циклом солнечной активности.

В январе этого года астрономы мира заявили о том, что 2024 год будет годом активного Солнца, что означает частые геомагнитные возмущения Земли. Самые крупные магнитные бури придутся на май и июнь.

В дни солнечной активности, когда нашу планету накрывают магнитные бури, метеочувствительным людям рекомендуется больше отдыхать, проводить временя на свежем воздухе и минимизировать стрессовые ситуации. В такие дни должна быть умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков.