Не только пенсия: что положено пожилым людям в Шымкенте

В Шымкенте будет открыт санаторий под названием «Заслуженный пенсионер».

В нём в порядке очереди будут поправлять здоровье пожилые люди. Об этом сотрудники городского Управления занятости и социальной защиты рассказали на брифинге приуроченному к Международному дню пожилых людей.

Более 88 тысяч пенсионеров живут сегодня в Шымкенте. Это основной контингент городского управления занятости и социальной защиты. Как рассказали специалисты ведомства, в рамках социальной помощи, одиноким пожилым людям, старше 80 лет, помимо пенсии, ежемесячно выплачивается пособие по 2 МРП, это около 7-ми тысяч тенге.

«В соответствии с решением городского маслихата предусмотрено и санаторно-лечебное обеспечение граждан пенсионного возраста. С этого года дни получения услуг в санаториях продлены с 6 до 10 дней. С начала года путевки в различные санатории такие как «Ак -су», «Джабаглы» и другие, получили 3 тысячи 726 человек. В целом, в этом году планируется охватить реабилитационными мероприятиями в санаториях 5 тысяч 280 пенсионеров. Для пожилых людей на территории города дополнительно будет открыт санаторий под названием «Заслуженный пенсионер»»,- рассказал заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Шымкента Сабыржан Арапбай.

Очередность пенсионеров на лечение в санатории будет автоматизированной. Этот вид государственной услуги планируется запустить на основе пилотного проекта до конца года, на портале geo-shym.kz.

Улучшить качество жизни граждан пенсионного возраста призваны и три центра «активного долголетия», расположенные в Аль-Фарабийском, Каратауском и Туранском районах Шымкента.

«Ежедневно около 700 пожилых людей, в две смены, получают 34 услуги, начиная с обследования, до назначения процедур. Помимо этого пенсионеры могут заниматься на тренажёрах, йогой, хореографией, им так же будет оказываться психологическая помощь и другие услуги»,- говорит руководитель центра «Активное долголетие» Мауия Алданазарова.

С большой благодарностью и уважением власти относятся к участникам Великой Отечественной. Их в Шымкенте осталось только трое. Ко Дню Победы трём ветеранам войны выплачено по 360 МРП, около 1 млн 240 тысяч тенге. Выплаты к 9 мая труженикам тыла, а их в мегаполисе более двух тысяч, составили 42 тысячи.