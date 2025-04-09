Любителям кофе эксперты советуют запастись впрок

Стоимость кофейных зерен на мировой бирже достигла исторического максимума — почти четыре с половиной доллара за фунт. По сравнению с прошлым годом рост в два раза. Без учета обжарки, логистики, торговых наценок и других издержек. Основными причинами удорожания называют засуху в Бразилии и Вьетнаме.

По данным бюро нацстатистики, в Казахстане годовой рост цен на кофе составил почти 12%. По данным международного сервиса Numbeo, средняя стоимость чашки капучино в Казахстане — около 2 долларов, порядка тысячи тенге. В Кыргызстане и Узбекистане кофе обходится дешевле, а в России — немного дороже. Самый дорогой — в Дании, почти 6 долларов. А также в Исландии и Швейцарии.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на кофе и в этом году. По их словам, сырье для бодрящего напитка стало сложнее выращивать из-за жары и дефицита влаги. Кроме того, любителей кофе с каждым годом становится все больше. И мировой спрос на него уже превышает предложение.

Предприниматели пока цену держат, так как заключили контракты на поставки еще в прошлом году. Но возможно, уже осенью цены вырастут.

Аят Азимов, предприниматель: «Мы законтрактовались еще до того, как поднялись цены. Если динамика останется такой же, не будет повышаться или падать и останется в районе 340 долларов, то нам уже с осени придется поднимать цены в кофейнях. Если цены пойдут вверх то придется поднимать пораньше».

Казахстан в последние годы активно наращивает импорт этого продукта. В 2024 году в страну завезли около 3,5 тысяч тонн кофе — на 13% больше, чем годом ранее. А относительно 2019 года рост поставок более чем в два раза.

Главным поставщиком-реэкспортером кофе на казахстанский рынок является Россия. А там эксперты прогнозируют рост цен до 40%.