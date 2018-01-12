Более 900 человек отметили юбилей самой сладкой компании «Мадлен»

«Мадлен» отметил свой день рождения. Сеть кофеен-кондитерских радует казахстанцев вкусными угощениями уже 20 лет. Круглую дату сотрудники «Мадлен» отпраздновали с размахом — больше 900 человек собрались на вечеринке в индийском стиле.

Индийская музыка, танцы и душевные поздравления — всё как в культовом индийском кино. Большое торжество в честь 20-го дня рождения организовала сеть кофеен-кондитерских «Мадлен». Огромный банкетный зал с трудом вместил всех сотрудников. Знаменательный юбилей объединил больше девяти сотен человек — от кассиров до генеральных директоров.

Елена Харитиди, основатель сети кофеен «Мадлен»: «Прошло более 20-ти лет как мы сделали первые шаги в создании такой корпорации, которая сегодня называется «Мадлен». История ведет в 1995 год, когда мои мама и папа открыли свою первую точку «Динара» на Гани Иляева. Это была первая точка общепита в Шымкенте…»

У истоков создания любимой казахстанцами кофейни-кондитерской, стояли всего два человека. Именно они задались целью оригинально, необычно, доступно и, главное, вкусно накормить шымкентцев и гостей города.

Мечта — осуществилась! За 20 лет в меню вкусных угощений почти до шестьсот наименований изделий — от нежнейших пирожных до фирменных салатов, закусок, первых и вторых блюд. Сейчас уже невозможно представить себе «Мадлен» без вкуснейших хачапури и курника.

Поражают сегодня и масштабы — компания насчитывает 23 точки — и это только в Шымкенте. А еще — Таразе, Алматы и Астане.

Владимир Денисов, президент авиакомпании SCAT: «Мы поздравляем тысячный коллектив «Мадлен» и желаем самого вкусного, воздушного и красочного 2018 года! От всей души с 20-летнимй юбилеем — живите дружно, весело, ну, и счастья в этом году!»

«Мадлен» славится не только богатым ассортиментом вкусной и качественной продукции, но и людьми, которые там работают. Коллектив компании — это настоящая семья — в один голос утверждают сотрудники «Мадлен». Большинство работников, занимающих управляющие должности — трудятся уже больше 10 лет. Именно для таких преданных сотрудников, компания организовала праздничную лотерею с ценными призами.

Среди старожилов разыграли поездки в престижный санаторий, абонементы в СПА и даже путевку в Египет.

Елена Аксенова, кассир сети кофеен «Мадлен»: «Я выиграла путевку в Египет. Правда, не ожидала, эмоции просто плещут через край! Я очень благодарна «Мадлен» — это моя большая семья!»

За волшебной выпечкой в «Мадлен» приходят семьями, парни приглашают девушек на свидания, здесь же делают своим половинкам предложение руки и сердца. С десяток крепких семей образовалось и среди сотрудников компании. Тем, кто нашел в Мадлене свою любовь, сегодня в честь праздника решили подарить всему коллективу красочный флэшмоб в индийском стиле.

Джульетта Ксандопуло, директор по реализации и развитию сети кофеен «Мадлен»: «Корпорация «Мадлен» — это большая семья, не каждый имеет такую семью — 950 человек. Меня переполняют чувства, получился такой праздник в индийском стиле! Сегодня собрались все — из Алматы, Тараза… Я желаю вот такой дружбы, веселья, добра и тепла всем нам!»

Профессионалам «Мадлен» есть чем гордиться — изо дня в день они удивляют сладкоежек и удовлетворяют вкус самых взыскательных гурманов. Гости заведения уверяют — Мадлен — это доступно, качественно, вкусно… ВСЕГДА!

ТК «Отырар TV»