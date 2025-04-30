Мемориал Славы в Шымкенте пополнится именами 26 солдат

Имена ещё 26 солдат увековечат на мраморной плите Мемориала Славы в Шымкенте, сообщает «24KZ». Благодаря поисковым отрядам и находкам на местах боёв, удалось установить их личности.

Несмотря на то, что эти бойцы не значились в официальных списках военкоматов, боевые награды, медальоны и личные вещи стали ключом к восстановлению исторической справедливости. Бойцы нацарапали на них свои имена гвоздём.

После того как они были найдены, активисты Республиканского общественного объединения Atamnyn amanaty направили запросы в Центральный военный архив российского Министерства обороны. Им выдали полную информацию о солдатах.

Серикбай Онбаев, председатель филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил»: «Здесь у меня есть ордена, которыми они во время войны были награждены, медали. Если бы им было 18 лет полных, то они бы железно попали в список через военкомат. Но на самом деле им не было столько. Вот Ходжаев, которого мы установили, был 17-летним мальчиком. Не только из Шымкента, из Сарыагаша есть, из Туркестана».