Рожденный для подвига

Вот и пришел тот час, когда почти не осталось в живых участников Великой Отечественной войны. По данным Министерства обороны РК, по состоянию на 20 января 2025 года в Казахстане проживают 120 ветеранов Великой Отечественной, в том числе двое – в Шымкенте.

Поэтому естественно, что ракурс внимания сместился на ближнюю и дальнюю родню героев минувших лет.

Родная кровь

…Я давно знакома с Пернекуль Батишевой, одним из самых обаятельных шымкентских букинистов. В среде городских книголюбов она больше известна как тетя Роза. Кто-то когда-то почему-то посчитал, что такое имя, мол, «благозвучнее» Пернекуль. Мы не будем идти на поводу у них. В обращении оставим имя Пернекуль. И точка.

В связи с чем такое особое внимание к ней? Поясняю. Как выяснилось, Пернекуль 15 лет прожила в Алма-Ате в семье своего дяди – Героя Советского Союза Малика Габдуллина.

Если быть совсем-совсем точными, то наша Пернекуль – двоюродная сестра жены Малика Габдуллина Назии Батишевой, их отцы были родными братьями. А поскольку разница в возрасте Назии и Пернекуль была ощутимой – 25 лет, то отношение старшей к младшей сестренке было больше материнским, а ее супруга – отеческим.

Раньше о своей «приближенности» к семье героя Пернекуль не распространялась – неудобно было. Да и это ведь не ее личная заслуга. Родня и родня.

…Одна из прекрасных черт уклада жизни казахов – опека над родичами, попавшими в затруднительное положение. Пусть и временное. Когда чета Габдуллиных на исходе 50-х годов узнала, что в одном из захудалых бараков Старого города в Чимкенте реально бедствуют их родные, они предложили забрать в Алма-Ату старшую из четырех детей – десятилетнюю Пернекуль. Пообещали ее матери Калиме определить девочку в самую лучшую школу, растить, как родную, одевать-обувать, кормить, развивать. И слово свое сдержали сполна. Да еще как!

Метаморфозы

После сырого и темного барака в Старом городе жизнь в четырехкомнатной благоустроенной квартире в Алма-Ате по улице Тулебаева, 131, выданной академику и Герою Советского Союза Малику Габдуллину, была сказкой наяву. Супруги никак не обделяли Пернеш, не выделяли среди своих родных детей – дочери Майдан и сына Баттала, которые были старше нее на восемь и три года соответственно.

И вообще в доме царила необыкновенно доброжелательная, теплая атмосфера. Дети учились в лучшей школе города под номером 25. Девчонки поддерживали порядок в квартире. Кухня была владением помощницы по дому тети Дины, благодаря стараниям которой самыми популярными блюдами на столе Габдуллиных стали борщ, бешбармак и пюре с котлетами или сосисками.

Дом был необыкновенно гостеприимным. Здесь двери всегда были открыты и для студентов, и для преподавателей – это когда Малик агай 12 лет работал ректором пединститута. Всегда желанными здесь были боевые товарищи и представители творческой интеллигенции – писатели Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Шакен Айманов, Бауыржан Момышулы, Борис Полевой, Дмитрий Снегин, Александр Бек и другие.

В семье не было культа вещей – все по-простому. Без ковров и хрустальных люстр, сервизов на десятки персон, столового серебра. А вот что действительно было ценно, чем они очень дорожили и неустанно пополняли, так это книги. В доме была шикарная библиотека, причем по различным разделам – справочная, художественная литература, политиздатовская, детская и т.д. Читать любили все и всё! Если кто-то из домочадцев выходил в город, то вслед неслось: «Журналы купить не забудь!» И это помимо того, что выписывали через почту.

На письменном столе Малика Габдуллина Пернекуль всегда видела стопки книг народных казахских сказок, былин о батырах. Когда Пернекуль была совсем юной, то наивно спросила дядю: «А Вы что, сказки до сих пор любите?» Тогда ей было невдомек, что сказки, эпос – это «хлеб», составляющая профессии дяди.

Восхищенный батырами

Да, это на самом деле удивительно. Еще до войны, в середине 30-х годов, Малик Габдуллин окончил Казахский педагогический институт имени Абая. С ноября 1936-го по ноябрь 1937-го он находился на военной службе в Красной армии, служил в кавалерийском полку Среднеазиатского военного округа (город Фергана).

По возвращении поступил в аспирантуру. Темой его исследования стали история и культура казахского народа, особенности и генезис, то есть происхождение, возникновение, зарождение, начало устной народной литературы, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки.

В частности, он изучал героический эпос, знал всех народных батыров и их подвиги: Кобланды, Жалантоса, Бекета, Ельшибека, Карасая, Алпамыса, Кабанбая, Богенбая, Отегена, Койгельды, Райымбека и др.

Смею думать, что благодаря своему погружению в тему подвигов предков он еще тогда решил поступать в жизни так же бесстрашно, как они, и не иначе. Иными словами, подвиг Малика Габдуллина вовсе не случайность, это не простое стечение обстоятельств. Ему с рождения были присущи такие качества, как храбрость, бесстрашие, благородство, трудолюбие. Получается, он сам, не предполагая того, готовился к подвигу всю свою предшествующую сознательную жизнь.

Началась война…

Мирные планы миллионов советских людей нарушила война, начавшаяся ранним воскресным утром 22 июня 1941 года…

15 июля Малик Габдуллин был мобилизован на фронт. В составе 8-й гвардейской дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова он участвовал в войне от начала до конца. По прибытии на фронт его сразу утвердили политруком 45-й батареи, затем – комиссаром 2-го стрелкового батальона, агитатором полка.

Малик Габдуллин – один из участников оборонительного этапа битвы за Москву. В первые же месяцы войны отличился в боях, попал в окружение и вывел из него большую группу бойцов с оружием, уничтожив по пути немецкий гарнизон в одной из деревень и продовольственный склад. Был ранен, но оставался в строю.

В интернете нашла краткое описание подвига Малика Габдуллина.

В январе-марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области М. Габдуллин руководил группой солдат, которые в сражении с преобладающими силами фашистов гранатами подбили два танка, уничтожили большое количество фашистов, а 12 взяли в плен. Получил ранение в бою, но не покинул поле боя. За этот подвиг представлен к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 30 января 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» Малик Габдуллин удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Политуправление Красной армии в 1943 году выпустило на казахском языке красноармейскую листовку, специально посвященную М. Габдуллину. В этой листовке, полной патриотических размышлений и призывов, героические поступки Малика, человека красивого и притягательного, милосердного к людям, но жестокого к врагам, особого творческого склада, преподносятся советским воинам в качестве примера.

Как же радовались этому известию на его Родине! Особенно в Кокчетау и Алма-Ате. Когда слава о Герое Малике Габдуллине прошла по всему фронту, его, боевого командира, чуткого политработника, великолепного лингвиста, свободно владеющего русским, казахским, киргизским, узбекским, каракалпакским, татарским и немецким языками, назначили агитатором для работы с бойцами этих национальностей. И он стал ездить по частям, разъясняя положение дел на фронтах, о том, что «…Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!..»

Наши герои

Смотрю на фотографии военных лет наших героев. Какие же они красивые! Молодые, высокие, статные. Малик Габдуллин, Бауыржан Момышулы, Талгат Бигельдинов… Здорово, что они были не только знакомы, но и дружили между собой.

После войны, демобилизации подполковник М. Габдуллин занимался научно-педагогической деятельностью. В 1946-1951 годах был директором Института литературы и языкознания АН КазССР, а с 1951 по 1963 годы – ректором КазПИ имени Абая, с 1963-го по 1973 год – завотделом фольклора Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова АН КазССР. Написал сотни трудов, являлся депутатом Верховного Совета СССР 2-4 созывов.

В 1959 году Малик Габдуллин защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора, а в 1961-м стал действительным членом Академии педагогических наук СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР второго-четвертого созывов.

Проявил себя и в научной деятельности: принимал участие в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы. Его научный труд «Казахский героический эпос» был удостоен премии имени Чокана Валиханова в 1972 году.

Создал ряд художественных произведений: «Мои фронтовые друзья», «Золотая звезда», «Фронтовые очерки», «Будни войны», «О друзьях, товарищах», «Грозные годы». Писал на казахском языке, часть произведений переведена на русский Иваном Щеголихиным.

Сам Малик Габдуллин является героем рассказа «Рождение эпоса», изданного в сборнике военных рассказов Бориса Полевого «Мы – советские люди». Несколько раз его упомянул Бауыржан Момышулы в своей повести «История одной ночи».

Серик Негимов, профессор Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, в своем объемном труде – книге-исследовании «Малик Габдуллин» такими словами раскрывает наиболее яркие черты личности героя: «В нем есть все – Учтивость, Ум, Широта Натуры, Мужество и Ученость, Прямота и Справедливость, Вежливость и Интеллигентность, Доброта и Заботливость! Он чист, как младенец, он – безупречен. Он – ясный, как чистое небо, и, как весна, вечно молод».

Первый снег

Еще об одной хорошей традиции в доме Габдуллиных мне рассказала Пернекуль. Кстати, о ней в одном из своих интервью поведала дочь нашего героя Майдан Маликовна.

Оказывается, когда выпадал первый снег, родные и друзья поздравляли главу семейства с днем рождения. Он многим так и говорил, что в день его рождения за окном выпал первый снег, поэтому, независимо от того, какое число значилось на календаре, все направляли в адрес М. Габдуллина самые светлые и искренние пожелания. Телефон в доме не умолкал, все хотели услышать героя и напомнить о его снежных именинах. Эту традицию, по словам Майдан Маликовны, до сих пор чтут его потомки и помнят о ней. На самом деле Малик Габдуллин родился 15 ноября 1915 года. По старому стилю – 2 ноября.

О долге

К детям и их воспитанию Малик агай относился ответственно, никогда не отказывал во встречах со школьниками. Однажды по дороге в школу маленькая Майдан спросила отца: как он – такой добрый, внимательный, никогда никого не обижал – мог сражаться с немцами? На что он ответил: «Дочь, есть такие понятия, как гражданский долг, любовь к Родине. Когда нужно будет заступиться за родную землю, за свою семью, настоящий человек, сильный духом и характером, ни на секунду не засомневается в этом».

Эти слова Майдана Маликовна запомнила на всю жизнь и не раз говорила их своим детям и внукам.

К слову, у нашего героя есть не только дочка Майдан Маликовна, но и внучки Амина и Мадина, правнуки Малик, Джамиля, Ильяс и Майя.

Забота

«Всегда с теплотой вспоминаю, как Малик агай ходил на мои родительские собрания в школу. В последних классах его сменила Майдан Маликовна. Тогда она была уже студенткой мединститута, – рассказала Пернекуль Батишева. – Признаться, в школе мне почему-то трудно давалась физика. Ее нам преподавал Борис Григорьевич Каплан.

Ну не сложились у меня с ней отношения. И у меня накопилось немало «неудов» по этому предмету. В один не очень прекрасный день в доме раздался телефонный звонок. Директор школы Адольф Евсеевич Селицкий сообщил моему дяде о моих «успехах». Для меня срочно нашли лучшего репетитора – какого-то кандидата наук, и вскоре я подтянула свои знания по физике. Вот так контролировали мою успеваемость.

Окончив школу, я поступила в КазПИ имени Абая. Захотела стать учителем географии. В первую же осень нас, студентов, вывезли на сбор яблок в пригородный колхоз «Горный гигант». Проработала в тех садах около двух недель. Однажды в обеденный перерыв мы увидели, как в нашу сторону едет белая «Волга». Мы удивились, недоуменно переглянулись. И каково же было мое удивление, когда я увидела, что из автомобиля вышел Малик агай. Оказывается, его за мной послала Назим апа. Без меня она не справлялась по дому.

Это и не удивительно, ведь Назия Батишевна Габдуллина была загружена на работе — преподавала английский язык в инязе в Алма-Ате. Домой я ехала на заднем сидении авто. По обе стороны от меня сидели дядя и солидного вида приветливый незнакомец. Дядя сказал мне тогда: «Запомни, Пернеш, этот день. Ты едешь в сопровождении двух героев. Я Герой Советского Союза, а это Мухамеджан Тюмебаев, Герой Социалистического Труда». Позднее я где-то прочитала о нем, директоре плодвинсовхоза «Алма-Атинский». Видимо, дядя обратился к нему с просьбой помочь ему найти студентов-первокурсников пединститута, занятых сбором урожая. Так меня и нашли.

Как такое можно забыть! А еще поездки в Москву, на Иссык-Куль, в горы. В Алма-Ате походы в театры, музеи, концертные залы, всевозможные выставки.

Я столько теплоты, заботы, участия, любви получила от этой семьи, самого Малика Габдуллина, его дочери Майдан! Это со мной останется навсегда!

Малик Габдуллин – действительно настоящий Герой, многогранно-талантливая личность, человек-легенда, патриот и интернационалист. Интеллигентный, чуткий, щедрый, мудрый. Человек счастливой судьбы. Его отличали человечность, скромность, честность, духовная чистота, уважительное и милосердное отношение к людям. И всех этих эпитетов недостаточно, чтобы описать натуру Малика Габдуллина.

Бесконечно жаль, что такой ЧЕЛОВЕК прожил так мало, всего-то 57 лет! Его не стало 2 января 1973 года. Моя двоюродная сестра Назия, супруга Малика Габдуллина, скончалась в 1979 году в возрасте 55 лет… В честь нее свою единственную дочь я назвала Назией. Она вместе с моим дорогим зятем Сакеном подарила мне пятерых внуков.

…Свет души Малика Габдуллина озаряет жизни многих людей, кому посчастливилось повстречаться с ним. Моя судьба – один из наглядных примеров тому».

Фарида Шарафутдинова