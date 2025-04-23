У Мемориала Славы прошла акция памяти «Поклон героизму»

«Поклон героизму» — под таким названием у Мемориала Славы прошла памятная акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы.

Волонтёры, молодёжь и сотрудники городских служб объединились, чтобы очистить «Аллею Славы» от пыли и мусора, привести в порядок место, где высечены имена героев, сражавшихся за свободу.

Каждый год Алихан Кайратулы приходит к Мемориалу Славы — к месту, где увековечено имя его деда, Жетеса Шынарбаева. Фронтовик, прошедший через ад войны, для Алихана настоящий герой. Именно от деда он впервые услышал о настоящем мужестве, долге и чести.

Алихан Шынарбаев, сотрудник воинской части 6698 Нацгвардии МВД РК: «Я пошёл по стопам деда. С детства мечтал служить. Сегодня пришёл почтить его память, а здесь как раз уборка. Рад, что могу помочь. Такие акции нужны, они напоминают нам, кому мы обязаны мирным небом».

В этот день у Мемориала Славы царила особая атмосфера. Люди работали с душой, с уважением касаясь каждой плиты, каждого имени. Ведь за каждым из них — история подвига, боли и бессмертной любви к Родине.

Алишер Усманов, рабочий: «Сейчас мы проводим полировку. Хочется обратиться ко всем, пожалуйста, берегите это место. Не надо наступать на плиты. Это не просто камень, это память. Приносите цветы и относитесь с уважением».

Мемориал преображается: восстановлены стёртые временем имена, добавлены новые — ранее забытые герои наконец получили своё заслуженное место в истории. Вдоль аллеи новые плиты, свежая отделка, чистота и свет.

Марат Абдрахманов, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды: «Заменили около 300 квадратных метров гранита, обновили надписи, всё отполировано. Выделено 125 миллионов тенге — это на все 50 памятников города. Освещение, покраска, мойка — всё завершено. Мы постарались, чтобы каждое место памяти выглядело достойно».

Память — в деталях. В чистой плите. В аккуратной надписи. В человеке, остановившемся у мемориала с цветами. И каждый, кто пришёл сегодня, внёс частичку себя в общее дело — поклон героизму.