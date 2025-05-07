Вспоминаем своих ветеранов

Современный Южно-Казахстанский университет был организован на базе трех вузов Шымкента, одним из которых был Южно-Казахстанский технический университет.

Сначала он был Чимкентским институтом строительных материалов, затем – Казахским химико-технологическим институтом. КазХТИ был образован в трудные военные годы, а именно в 1943-м. Кафедрой, которая положила начало образованию института, стала кафедра «Технология силикатов».

В канун Дня Победы коллективы кафедры «Технология силикатов и металлургия» (так сейчас называется кафедра «Технология силикатов»), Высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология», а также ветераны КазХТИ с теплотой вспоминают своих ветеранов-участников Великой Отечественной войны Балакирева Анатолия Александровича и Рухлина Николая Григорьевича.

Балакирев Анатолий Александрович был призван в ряды Советской армии в 1941 году. В самое тяжелое для Родины время участвовал в обороне столицы СССР. За мужество, проявленное в боях под Москвой, был награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы». После тяжелого ранения был демобилизован. В 1943 году поступил в Чимкентский институт строительных материалов на специальность «технология силикатов». В 1948-м Анатолий Александрович стал первым выпускником Чимкентского института строительных материалов, причем окончил его с отличием. Он был оставлен в институте на преподавательской работе.

Всю жизнь Анатолий Александрович проработал на этой кафедре. Начинал ассистентом, а на пенсию вышел, будучи профессором все той же кафедры «Технология силикатов». Его отличали добросовестное отношение к работе, высокая требовательность и принципиальность. Анатолий Александрович избирался заведующим кафедрой, назначался проректором института. А также избирался членом партийного комитета института и народным депутатом городского и районного советов.

После выхода на пенсию он работал в качестве профессора-консультанта на кафедре.

Семейные традиции Балакиревых продолжили сын и внук Анатолия Александровича. Сын Борис Анатольевич защитил сначала кандидатскую, затем – докторскую диссертацию, был профессором кафедры «Строительные материалы». Внук Алексей Сергеевич Швайковский – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Современные языки и переводоведение» ЮКУ им. М. Ауэзова.

Рухлин Николай Григорьевич окончил среднюю школу в Чимкенте. В 1942 году 18-летним пареньком ушел защищать Родину. Прошел всю войну, был ранен, после войны продолжил службу в авиационных частях на Дальнем Востоке. После демобилизации в 1950 году поступил в Чимкентский институт строительных материалов.

В 1955-м с отличием окончил институт, был оставлен на преподавательской работе на кафедре «Химическая технология керамических материалов и изделий». Прошел путь от ассистента кафедры до доцента, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Его отличали скромность, чувство ответственности и добросовестность, а также внимательность и доброжелательность к коллегам и студентам.

Пользуясь случаем, предлагаю вспомнить других преподавателей и сотрудников КазХТИ – участников Великой Отечественной войны.

Абишев Хаджимурат Абишевич – старший преподаватель кафедры «Философия и политология». В сентябре 1941 года был мобилизован в ряды Советской армии, прошел всю войну, а с мая 1945-го продолжил службу на Дальневосточном фронте. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией»,

«За победу над Японией».

Плотникова Мария Ивановна – комендант главного корпуса КазХТИ. На фронте была связисткой. Ее трудовой стаж – более 50 лет, из них 35 – в Казахском химико-технологическом институте.

Мирфаизов Хасен Мирфаизович – доктор химических наук, профессор кафедры «Химическая технология пластмасс и полимеров». В 1941 году был призван в ряды Советской армии и направлен на курсы при Военно-химической академии. С конца 1941-го участвовал в боях Юго-Западного фронта в должности начальника химической службы 1008-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии. Узник концлагерей Бухенвальд и Дахау. В КазХТИ заведовал кафедрой, затем работал профессором-консультантом.

Пушечников Лев Николаевич – полковник, преподаватель военной кафедры.

Был призван на военную службу в 1942 году в Хабаровское пехотное училище, которое не успел окончить в связи с отправкой на фронт в феврале 1943-го. Участвовал в боях на Курской дуге и форсировал Днепр, где был ранен. Награжден орденом Красной Звезды. Послевоенную трудовую деятельность связал с Советской армией. С января 1963 года – преподаватель военной кафедры КазХТИ.

Наших ветеранов сейчас нет среди нас, но мы, старшее поколение кафедры «Технология силикатов и металлургия», Высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология», а также ветераны КазХТИ, помним их. Ведь благодаря им мы восемьдесят лет живем под мирным небом, работаем и растим детей и внуков.

Болатжан Серикбаев,

к.т.н., доцент кафедры «Механика и машиностроение»,

выпускник аспирантуры

кафедры «Химическая технология вяжущих материалов»