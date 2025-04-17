В Шымкенте реставрируют аллею Славы в парке Абая

В Шымкенте готовятся к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На мемориале Славы в парке имени Абая проводят реставрационные и ремонтные работы. Специалисты восстанавливают надписи и укрепляют архитектурные конструкции.

Один из важнейших этапов подготовки — замена гранитных плит на тех участках, где они начали разрушаться. Работы проводит специализированная компания, которая следит за состоянием всех памятников города. Всего таких объектов в Шымкенте насчитывается 50. Работы ведутся под чётким контролем городских властей, чтобы к юбилею мемориал предстал в безупречном состоянии.

Ерсултан Капашев, главный специалист управления развития комфортной городской среды г. Шымкента: «Компания полностью проводит всю работу. Сейчас меняются гранитные плиты, красят буквы, полируют мрамор чтобы он блестел и выглядел ухоженным. Сейчас работы почти завершены».

Сохранить мемориал в хорошем состоянии непросто. Открыт он был в 2010 году, к 65-летию Победы. Помимо времени и природных факторов, на состояние памятника влияет и человеческий фактор. По словам специалистов, нередки случаи вандализма. Бывает, что в аллею врезаются самокатчики — от этого откалываются или трескаются гранитные плиты. Также пагубное влияние оказывают перепады температур и осадки.

Ерсултан Капашев, главный специалист управления развития комфортной городской среды г. Шымкента: «Здесь буквально утром между плитками была трава, кое-где гранит поломался. Мы всю траву убрали, гранит сейчас заменяем. Чтобы к празднику все было чисто. Кроме того, саму аллею Славы моют каждую неделю».

Подготовка ко Дню Победы идёт и на других памятных объектах. 2025 год — особый: исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этот памятный юбилей Шымкент стремится не просто отдать дань уважения героям, но и показать пример бережного отношения к истории и культуре. Уже в ближайшее время завершатся все работы на мемориале, чтобы горожане и гости города могли достойно отметить важную дату.