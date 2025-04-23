Мошенники в микрокредитных организациях обманывали казахстанцев

Как рассказали в АФМ, заемщиков с просрочками вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными структурами.

В договоре указывалось, что ответственность гаранта наступает только в случае смерти заёмщика, однако при этом взималась значительная дополнительная плата, многократно превышающая кредит. Казахстанцы оказывались в долговой ловушке, переплачивая в 3–5 раз больше первоначального долга.

«В результате незаконной деятельности МФО пострадало 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 миллиардов тенге. На сегодняшний день на счета МФО наложен арест в размере 1,8 млрд тенге, а также заблокирован кредитный портфель на 30 млрд тенге», — рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Юристы предупреждают: не следует идти на поводу у «займеров» и подписывать документы, не прочитав их полностью. Даже в условиях давления и угроз просрочек — ваши права на вашей стороне.

Евгений Яворский, адвокат: «Сколько лет говорим про это, не берите просто так деньги, не подписывайте не читая, не зная, а потом бегаем, говорим нас обманули. Мы тоже должны нести ответственность. Законом четко ограничен размер пени, по закону не больше 10%, пеня не может предъявляться, если вас приглашают, если пеня превышает сумму займа, не подписывайте».

По мнению экспертов, некоторые МФО остаются вне поля зрения регулятора из-за своего небольшого размера. Поэтому особенно важно, чтобы в новом законодательстве были чётко прописаны требования к таким организациям и усилен надзор за их деятельностью.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Нужны пожестче требования. Сейчас закон о банках и банковской деятельности в новой редакции выйдет, нужно там регулирование сильно посмотреть. Регулирование МФО должно быть отдельным законом или должны быть четкие инструкции».

Сейчас организатор мошеннической схемы задержан и заключен под стражу. Ведётся досудебное расследование. Вернут ли пострадавшим от действий нерадивых МФО деньги, неизвестно.