Мырзахмету Жылысбаеву, уроженцу села Козмолдак Сузакского района Южно-Казахстанской области, было всего 18 лет, когда он получил повестку. И, конечно же, ноябрь 1944-го навсегда остался в его памяти.

Молодого человека, который только недавно обучал неграмотных людей читать и писать, среди ночи забрали на фронт. Так начался его путь солдата… В составе 92-го автострелкового полка он сражался за Родину, за мирное небо, за будущее страны.

«Я не боялся. У нас была одна цель – любой ценой победить фашистов, защитить нашу Родину. А чего мне было бояться? – вопрошает Мырзахмет Жылысбаев. – Если бы я боялся, не пошел бы. Мы попали на фронт под конец войны. Но, как говорил Бауыржан Момышулы, даже один день на войне – уже подвиг. И я был среди тех, кто совершал эти подвиги».

Пять месяцев войны сделали из юного Мырзахмета мужчину. Он видел смерть, пережил жестокие бои, но не сломался духом. И когда наконец услышал известие о Победе, его счастью не было предела! Ведь он знал: впереди – долгожданное возвращение домой, встреча с родными и дорогой мамой.

После окончания войны командир, приняв во внимание способности М. Жылысбаева, предложил ему остаться на военной службе. Но М. Жылысбаев был уверен, что лучше вернуться на Родину, памятуя о решении правительства немедленно вернуть учителей в страну.

Мырзахмет Жылысбаев окончил педагогический институт им. Абая в Алма-Ате, стал учителем, заведующим учебной частью средней школы им. Ы. Алтынсарина в селе Шолаккорган. Затем работал директором школы.

Награжден знаком «Отличник Республики Казахстан в области народного образования» и несколькими почетными грамотами. Он посвятил этой профессии без малого полвека – 46 лет, передавая свои знания, воспитывая молодое поколение.

Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер Мырзахмет Жылысбаев проживает в сельском округе Сызган. Является почетным гражданином Сузакского района.

«Кто знает, ведь и я мог погибнуть на этой войне… Но у меня была цель – вернуться домой и заботиться о матери. Ведь наша семья осталась без отца, который всегда был опорой для нас», – говорит М. Жылысбаев.

Сегодня он не просто ветеран Великой Отечественной войны, а глава большой дружной семьи. У него с супругой 13 детей, 47 внуков и 97 правнуков! Даже сейчас он продолжает делиться своей мудростью – пишет воспоминания, размышляет о жизни.

Его книга «Ұрпаққа аманат» стала своеобразным завещанием для потомков.

Из Сузакского района на фронт отправились шесть тысяч военнослужащих. Сегодня в живых остался только один Мырзахмет Жылысбаев.

Шуддин Саидов