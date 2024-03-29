Каково быть акимом?: Глава Аль-Фарабийского района о своей должности

Акимов в народе критикуют, хвалят или ничего не говорят. Одни им верят, другие считают, что они в принципе не работают.

В Шымкенте пять районов, мы решили поговорить с каждым главой и задать вопросы. Посмотрим, что из этого выдет.

РАШИД МЫНБАЕВ — АКИМ

На посту акима Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев четвертый год. Район центральный, вопросов много. Поэтому и серию репортажей о пяти районах Шымкента съемочная группа otyrar.kz решила начать именно с Аль-Фарабийского района. Рашид Мынбаев открыто рассказал о существующих проблемах и поделился ближайшими планами по благоустройству района.

ТОЛЬКО ОБЕЩАЮТ

Прием жителей Аль-Фарабийского района. Люди требуют от чиновников держать обещания и отвечать за свои слова. Говорят: многие сотрудники создают бюрократические препоны. Жительница многоэтажного дома утверждает: ей ни раз обещали благоустроить территорию, но пока безуспешно.

«Нам нужно благоустроить двор, я уже сколько лет бьюсь. Все время отписки или просто ждем! Я просто так не уйду, мне нужен конкретный ответ. Нас уже пять лет кормят обещаниями», — говорит жительница района.

Подобное обращение самое частое. Сотрудники акимата заверили жительницу, что скоро проблема решится. Но точно ли? Это покажет время, как всегда, местные власти просят время.

А ГДЕ АКИМ?

Итак, встретиться с акимом Аль-Фарабийского района, съемочная группа договорилась на партийном отчете, который параллельно проходит со встречей с населением. По словам Рашида Мынбаева, сегодня обращений от жителей района стало значительно меньше. Люди стали реже приходить в акимат, почему? Нет смысла или решаются своевременно вопросы?

Рашид Мынбаев занимает должность с 2021-го года. В районе фактически решены коммунальные вопросы, говорят местные власти. Они ведут работу по улучшению инфраструктуры, озеленению и благоустройству. И здесь порой приходится применять принцип «твёрдой руки».

«Бывает такое, что приходится ругать, да бывает, что и сильно ругаю сотрудников своих, когда чего-то не понимают. Иногда приходится сдерживаться, у нас работа сложная. Мы всегда должны быть на связи и контролировать ситуацию, реагировать на просьбы жителей», — рассказывает Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района.

АКИМОВ ТОЖЕ РУГАЮТ

Рассказал Рашид Мынбаев и том, как проходят встречи с его прямым шефом-акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым. Его Рашид Мынбаев назвал дипломатом.

«Нынешний аким не так сильно ругает. Он аккуратно и тихо все объясняет и требует соответственно. Он дипломат», — рассказывает Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района.

Аким Аль-Фарабийского района уверяет: знает как живут на подведомственной ему территории, он в тесном контакте с жителями. В этом году запланирована масштабная работа по обновлению инфраструктуры. Проведут освещение там, где его нет, будут ремонтировать и строить дороги. Он отметил, что его телефон на связи 24/7. Даже показал переписку.

«У меня сотни чатов в мессенджере, пишут также жители, журналисты и другие. Я пытаюсь реагировать на каждое обращение, там где нет времени поручаю своим помощникам. Даю номера заместителей и они отрабатывают», — рассказывает Рашид Мынбаев аким Аль-Фарабийского района.

Рассказал Рашид Мынбаев и о том, как они с главой мегаполиса ходят по городу и посещают разные объекты. Как стало известно в Аль-Фарабийском районе объезды проводят три раза в неделю.

Подробнее вы сможете посмотреть сюжет, где мы попытались понять. Насколько качественно работают акимы, а работают ли они, выводы делать вам.

На очереди аким Енбекшинского района.