Рашид Мынбаев был одним из претендентов на пост акима Шымкента

Секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов рассказал журналисту OTYRAR о том, что на пост акима города было два претендента.

Депутаты выбирали между Габитом Сыздыкбековым и Рашидом Мынбаевым.

«Голоса разделились, за Габита Абдимажитовича проголосовали 19 депутатов. А за Рашида Мынбаева — 10 депутатов. В процентном соотношении это примерно 65 на 35%», — говорит Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата.

Напомним, сегодня стало известно о назначении нового акима Шымкента. Им стал Габит Сыздыкбеков, который ранее занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства.