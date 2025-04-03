Розыгрыши в соцсетях под жестким контролем

Розыгрыши и лотереи стали неотъемлемой частью блог-индустрии. Для одних – это способ привлечь подписчиков, для других – быстрый заработок.

Но теперь власти берут сферу под жесткий контроль. Министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что проведение розыгрышей будет строго регулироваться, а за нарушения грозят серьезные штрафы.

Серик Жумангарин, министр национальной экономики РК: «Нарушителям грозят штрафы от 100 до 2000 МРП с конфискацией незаконных доходов. С февраля 2024 года к административной ответственности привлечено 113 человек, сумма штрафов превысила 50 миллионов тенге. Работа в этом направлении продолжается под контролем правительства».

Если в прошлом году наказали 113 человек, то в этом число нарушителей заметно выросло. На сегодняшний день зафиксировано 1 870 случаев интернет-мошенничества, 389 из них – в соцсетях. Под ударом оказались и блогеры, зарабатывающие на сомнительных розыгрышах.

Пока одни продолжают работать в серой зоне, другие меняют подход. Всё больше блогеров осознают риски и отказываются от нелегальных схем. Одна из них – Малика Худайназарова, известная как Малимилана. Она поддерживает новые правила и считает, что быстрые деньги – не выход.

Малика Худайназарова, блогер, предприниматель: «Я полностью поддерживаю этот закон. За 12 лет в блогинге я ни разу не проводила крупных онлайн-розыгрышей. Это неэтично и несет риски. Быстрые деньги – не от бога. Коллегам советую отказаться от таких схем».

Но пока одни играют по правилам, другие продолжают нарушать закон. Главная проблема – отсутствие прозрачности: призы часто остаются у организаторов, а налоги не выплачиваются. Адвокат Евгений Яворский призывает пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

Евгений Яворский, адвокат: «Многие розыгрыши проходят без регистрации, налоги не платятся, а участники оказываются обманутыми. Призы часто достаются своим, а схемы оказываются мошенническими. Пострадавшие должны обращаться в правоохранительные органы и Министерство туризма и спорта РК, которое контролирует эту сферу».

Штрафы, блокировки, административные наказания – для блогеров это уже не просто предупреждение, а реальность. Власти усиливают контроль, и, судя по статистике, меры становятся всё жестче.