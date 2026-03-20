Туризм через соцсети: Шымкент встречает инфлюенсеров

Блогеры с сотнями тысяч подписчиков приехали в Шымкент на Наурыз. В городе проходит блог-тур с участием казахстанских и зарубежных инфлюенсеров. В течение трёх дней они познакомятся с городом, его культурой, атмосферой и гастрономией, делясь впечатлениями со своей аудиторией.

Организаторы рассчитывают, что такой формат поможет привлечь внимание к туристическому потенциалу мегаполиса и заинтересует новых гостей.

Шымкент встречает весну и гостей. В дни празднования Наурыза южный мегаполис стал точкой притяжения для блогеров из разных стран. Гостей ждало живое знакомство с городом, его атмосферой, людьми и вкусами.

Среди участников — блогер из Астаны Евгений Абу-Зеид. Для него эта поездка — долгожданная: о Шымкенте он слышал давно, но приехать получилось только сейчас. Как ресторанный обозреватель, Евгений планирует изучать город через кухню.

«Первое впечатление это погода, я из Астаны, поэтому я сразу воспользовался шансом и оделся по летнему, очень тепло встречали нас, не только погода но и люди. Я хочу все увидеть, но так как я ресторанный обозреватель, очень жду гастро-фестиваль. Хочу попробовать все, но особенно жду шымкентский плов, я много наслышан о нем», — Евгений Абу-Зеид, блогер из Астаны.

Всего в блог-туре 30 участников. География разнообразна: Индия, Азербайджан, Украина, Узбекистан, Россия.

У каждого — своя аудитория, свой взгляд и свой формат контента. Формат блог-тура выбран не случайно. Сегодня именно через личный опыт и эмоции путешественников формируется интерес к новым направлениям.

«Наша цель через их подписчиков притянуть в наш город туристов. Они три дня будут знакомиться с городом, и будут выкладывать сторисы, посты. И мы надеемся привлечь других туристов. Надеемся в скором времени открыть туристический сезон и через них наш город посетят много туристов», — Заманбек Орынбеков, руководитель туристского информационного центра «VISIT SHYMKEN».

Среди участников блог-тура — Мелек Хасанова. В Азербайджане девушка ведёт блог о путешествиях и уже успела побывать в разных странах, изучая культуру и историю городов.

«Перед тем как приехать я читала о Шымкенте, это очень старый город, мне очень нравится. Я увлекаюсь древними городами и я с радостью приняла приглашение и приехала сюда. Мое первое впечатление о городе — очень красивый, и люди очень гостеприимные», — Мелек Хасанова, блогер из Азербайджана.

Туристы отмечают богатую историю Шымкента, тёплый климат и яркую атмосферу, но почти все говорят об одном — о людях, о их гостеприимстве и открытости.

За время блог тура гости успеют увидеть сразу несколько сторон города: от шумных улиц и достопримечательностей до спокойных улочек, о которых обычно знают только местные. И блогеры увезут отсюда не только контент, а личные впечатления.

Потому что Шымкент — это город, который лучше один раз почувствовать, чем просто увидеть в ленте.