С 1 апреля изменился тариф на газ в Шымкенте

Шымкентский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» доводит до сведения потребителей г. Шымкента.

В соответствии с письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 31 марта 2025г. №79-02-09/213-И с 1 апреля 2025 года отпускные цены на товарный газ за 1000 м3 с учетом НДС составляют:

С учетом тарифа на транспортировку газа:

— для бытовых потребителей (население) – 40 470,18 тенге;

— для юридических лиц – 44 204,44 тенге;

— для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств – 42 948,38 тенге;

— для бытовых потребителей (население), получающих государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь – 30 386,81 тенге.