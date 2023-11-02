Тариф на тепло в Шымкенте поднимут

Этой зимой шымкентцы не замерзнут в своих квартирах заявил заместитель акима города Нурсадык Ергешбек.

Все вопросы обеспечения многоэтажек и социальных объектов на контроле акимата. Повышение тарифа на тепло ожидается в январе следующего года. На сколько пока не известно.

В Шымкенте заявили о повышении тарифа на отопление. Специалисты отмечают, что это вынужденная мера. Когда и на сколько вырастут коммунальные расходы, в акимате сказать не берутся.

Нурсадык Ергешбек, заместитель акима г. Шымкента:

«Цена тарифа на отопление повысится. Но сейчас точно сказать, на сколько не могу, но не намного. Ведь, как известно,» 3-энергоцентр » работает на газе, цены на голубое топливо, цены на электроэнергию выросли в текущем году. Помимо этого, в тарифе сидит и повышение заработной платы. Тариф обычно повышается 1 января. А квитанции на потребленное тепло начинают поступать с ноября».

В этом году отопительный сезон в Шымкенте стартовал раньше обычного — 20-го октября. В первую очередь теплом обеспечили школы, больницы и поликлиники, социальные объекты. После — многоэтажные дома. Проблемы с начала отопительного сезона решены не все, этот факт власти не отрицают.

Нурсадык Ергешбек, заместитель акима г. Шымкента:

«Не секрет, жители многоэтажек не заключают договоры с коммунальными службами для подготовки дома к отопительному сезону. Приглашают какого-нибудь соседа-слесаря, а когда мы подаем тепло, начинаются порывы. Вот так некоторые жильцы подходят к отопительному сезону. Но несмотря на это, мы сами помогаем в подготовке и подаем в дом тепло».

По данным тепловиков, на 27-е октября, 464 бюджетных учреждения города обеспечены стопроцентным теплоснабжением.

Жители 52 многоэтажек находятся в ожидании начала отопительного сезона.

Остальные дома работают от централизованного отопления.

В акимате обещают: проблем, как это было прошлой зимой, не возникнет.

Нурсадык Ергешбек, заместитель акима г. Шымкента:

«В прошлом году зима была холодной. Приходилось вместе с «Казтрансгазом» отключать крупные предприятия. Даже «3-Энергорталық» на 50 процентов перешел на мазут, чтобы жители многоэтажек не замерзли, чтобы в квартирах было тепло. В этом году, если вдруг такая ситуация повторится, то будут отключения, но не в многоэтажках».

Максат Ердембеков, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:

«В прошлом году возникли проблемы в микрорайоне «Туран-2». В этом году, в 56-ти из 88-ми домов подали тепло. Котельные отремонтированы. Сейчас проводятся работы по подключению остальных домов».

По данным ГКП «Куатыжлуорталык-3», горожане задолжали за потребленное тепло двести восемьдесят миллионов тенге. Судебные исполнители решают вопрос о взыскании средств за полученную коммунальную услугу.