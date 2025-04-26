Штраф за мангал — правда или миф?

Весна вступила в свои права, а вместе с ней — и дачный сезон. Но вместе с шашлыками, кострами и уборкой участков пришли и новые правила. Теперь за неправильное обращение с огнем дачников могут оштрафовать почти на 40 тысяч тенге.

Сжигать сухую траву или мусор — теперь можно только при соблюдении строгих правил. Самое главное — безопасность. Специальное место, металлическая ёмкость и хотя бы ведро воды под рукой — минимальный набор. Но как будут выявлять нарушителей? Неужели нас ждет тотальная слежка?

Сергей Огай, заместитель начальника ДЧС по городу Шымкент: «Никто не следит специально за каждым участком. Но мы проводим рейды в садоводческих обществах. Если человек сжигает растительность — он должен делать это в специально отведённом месте, использовать металлическую бочку, рядом держать воду».

А можно ли жарить шашлыки? Можно. Но с соблюдением тех же требований. Мангал — только в безопасном месте. В сухую ветреную погоду — лучше вообще от огня отказаться.

Сергей Огай, заместитель начальника ДЧС по городу Шымкент: «Согласно правилам, костёр или мангал должны находиться не ближе 50 метров от дома или постройки. Иначе — это уже риск пожара. Если поступает звонок на 101, наши сотрудники выезжают. Если выясняется, что кто-то сжигал мусор или жарил мясо в неположенном месте, составляется административный протокол. В первый раз предупреждение, повторно — штраф».

Нарушителей, которые игнорировали предупреждение, ждет штраф — 39 320 тенге. Пожар — это не только штраф. Это сгоревшие дома, погибшая природа и, самое страшное — риск для жизни. Поэтому, перед тем, как развести костёр, подумайте дважды. Безопасность — важное дело каждого.