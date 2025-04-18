Шымкент готовится к вступлению в проект ВОЗ «Здоровые города»

Шымкент продолжает процесс присоединения к Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города».

Ранее в рамках ряда встреч и рабочих совещаний с участием представителей Министерства здравоохранения РК, ВОЗ и руководства города обсуждались перспективы, которые откроются перед городом после присоединения к проекту. Так, это позволит внедрить лучшие практики в сфере здравоохранения, экологии, городской инфраструктуры и социальной политики.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, заместитель акима города Куаныш Асылов, руководитель управления здравоохранения Нурлыбек Асылбеков встретились с руководителем странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Скендером Сайла.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества и расширения взаимодействия с международными экспертами в области здравоохранения.

Проект «Здоровые города» направлен на создание устойчивой городской среды, благоприятной для здоровья и благополучия населения. Согласно его концепции предполагается объединение усилий различных ведомств — органов здравоохранения, полиции, экологического и санитарного контроля, коммунальных служб и других.

Среди ключевых задач — обеспечение безопасных условий проживания, равный доступ к медицинским услугам, развитие инфраструктуры для физической активности и снижение уровня загрязнения окружающей среды.

В настоящее время в Шымкенте уже реализуются меры, соответствующие приоритетам развития сферы здравоохранения.

К слову, в рамках последней встречи руководства города с представителями Всемирной организации здравоохранения были также обсуждены планы по проведению в Шымкенте тематического форума ВОЗ с участием представителей ряда европейских стран, а также возможность организации марафона с целью популяризации массового спорта и формирования здорового образа жизни.