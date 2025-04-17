Сотрудника коррекционного центра уволили после избиения ребёнка

В Сарыагашском районе Туркестанской области разгорелся скандал вокруг частного коррекционного центра «Ақылды бала». В соцсетях появилось видео, на котором сотрудник учреждения избивает ребёнка с особыми образовательными потребностями.

Как сообщили в областном управлении образования, мужчина уволен. Несмотря на то, что мать мальчика простила его, полицейские возбудили уголовное дело.

Кадры из центра «Ақылды бала» шокировали пользователей соцсетей. Сотрудник учреждения, по профессии художник, жестоко обращается с 13-летним ребёнком — бьёт, тащит по полу, а затем усаживает в угол и начинает с ним разговор, размахивая палкой.

Мать мальчика, Гульжаухар Жорабекова, рассказала, что о произошедшем узнала от сына, когда пришла за ним после занятий. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, женщина сняла инцидент на телефон. Видео позже распространили в интернете родственники. На теле ребёнка остались синяки, а сам он до сих пор в сильном стрессе.

Гульжаухар Жорабекова, мать пострадавшего ребёнка: «Пусть этот центр не закрывают. Я не хочу, чтобы из-за моего ребёнка пострадали и другие дети. Они такие же особенные, как и мой сын. Он раньше учился дома и мечтал пойти в школу. Когда открылся центр — он был счастлив. И вот что в итоге произошло».

Центр «Ақылды бала» работает в Сарыагаше с прошлого года и предоставляет бесплатные услуги детям с разными диагнозами. По словам директора учреждения, случившееся стало шоком не только для него. Художник, который проводил арт-терапию, объяснил свои действия попыткой «поиграть», но признал, что допустил недопустимое.

Багдаулет Сабитов, учредитель коррекционного центра «Ақылды бала»: «Мы сами в шоке. Никто не ожидал такого. Сотруднику объявлен строгий выговор, после чего он был уволен. Мы ничего не скрываем».

Несмотря на то, что официальных жалоб в полицию не поступало, в департаменте полиции возбудили уголовное дело по статье «Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следствие уже допросило и сотрудника центра, и родителей мальчика.

Нурлан Султанбек, пресс-секретарь управления образования Туркестанской области: «Управление образования взяло ситуацию на контроль. Была проведена проверка. Ребёнку оказана психологическая помощь. Сейчас его состояние стабильное».

По данным Министерства просвещения, в Казахстане более 200 тысяч детей нуждаются в специальном обучении. Однако лишь 8 тысяч получают его в специализированных центрах. Всего в стране функционирует около 500 таких учреждений. Этот случай показал — контроль за работой даже частных организаций должен быть жёстким и постоянным.