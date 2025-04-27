Tоп-10 востребованных вакансий в марте 2025 года

После весеннего праздника Наурыз, символизирующего обновление, рост и новые начинания, самое время задуматься и о профессиональном развитии.
Весна — это не только сезон перемен в природе, но и отличный повод пересмотреть карьерные цели, поставить перед собой новые задачи и сделать шаг навстречу новым возможностям.
В списке — самые востребованные специализации в Казахстане за весь март 2025 года. Эти направления пользуются наибольшим спросом у работодателей, что может стать отличным шансом для карьерного роста, смены сферы деятельности или возвращения на рынок труда.
|Профессиональные
области
|Активные вакансии, % от общего количества
|Предлагаемая медианная* заработная плата, тенге
|Продажи, обслуживание клиентов
|14,2%
|328 194
|Маркетинг, реклама, PR
|9,0%
|377 066
|Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|8,4%
|358 956
|Автомобильный бизнес
|7,0%
|398 429
|Рабочий персонал
|6,4%
|286 963
|Домашний, обслуживающий персонал
|5,4%
|251 190
|Туризм, гостиницы, рестораны
|5,2%
|253 996
|Строительство, недвижимость
|4,7%
|348 517
|Транспорт, логистика, перевозки
|4,6%
|293 631
|Финансы, бухгалтерия
|4,6%
|325 615
*Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.
Не упустите момент — весна благоприятна для обновления не только в природе, но и в профессиональной сфере.