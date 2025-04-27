Tоп-10 востребованных вакансий в марте 2025 года

После весеннего праздника Наурыз, символизирующего обновление, рост и новые начинания, самое время задуматься и о профессиональном развитии.

Весна — это не только сезон перемен в природе, но и отличный повод пересмотреть карьерные цели, поставить перед собой новые задачи и сделать шаг навстречу новым возможностям.

В списке — самые востребованные специализации в Казахстане за весь март 2025 года. Эти направления пользуются наибольшим спросом у работодателей, что может стать отличным шансом для карьерного роста, смены сферы деятельности или возвращения на рынок труда.

Профессиональные области Активные вакансии, % от общего количества Предлагаемая медианная* заработная плата, тенге Продажи, обслуживание клиентов 14,2% 328 194 Маркетинг, реклама, PR 9,0% 377 066 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 8,4% 358 956 Автомобильный бизнес 7,0% 398 429 Рабочий персонал 6,4% 286 963 Домашний, обслуживающий персонал 5,4% 251 190 Туризм, гостиницы, рестораны 5,2% 253 996 Строительство, недвижимость 4,7% 348 517 Транспорт, логистика, перевозки 4,6% 293 631 Финансы, бухгалтерия 4,6% 325 615

*Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.

Не упустите момент — весна благоприятна для обновления не только в природе, но и в профессиональной сфере.