Tоп-10 востребованных вакансий в марте 2025 года

-
Администратор
-
0
Профессии

После весеннего праздника Наурыз, символизирующего обновление, рост и новые начинания, самое время задуматься и о профессиональном развитии.

Весна — это не только сезон перемен в природе, но и отличный повод пересмотреть карьерные цели, поставить перед собой новые задачи и сделать шаг навстречу новым возможностям.

В списке — самые востребованные специализации в Казахстане за весь март 2025 года. Эти направления пользуются наибольшим спросом у работодателей, что может стать отличным шансом для карьерного роста, смены сферы деятельности или возвращения на рынок труда.

Профессиональные

области

Активные вакансии, % от общего количестваПредлагаемая медианная* заработная плата, тенге
Продажи, обслуживание клиентов14,2%328 194
Маркетинг, реклама, PR9,0%377 066
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты8,4%358 956
Автомобильный бизнес7,0%398 429
Рабочий персонал6,4%286 963
Домашний, обслуживающий персонал5,4%251 190
Туризм, гостиницы, рестораны5,2%253 996
Строительство, недвижимость4,7%348 517
Транспорт, логистика, перевозки4,6%293 631
Финансы, бухгалтерия4,6%325 615

 

*Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.

Не упустите момент — весна благоприятна для обновления не только в природе, но и в профессиональной сфере.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА