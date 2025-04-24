В акимате Шымкента прокомментировали стрельбу в Руслана Берденова

Камеры вокруг акимата Шымкента зафиксировали стрелка, напавшего на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.

Как рассказал на брифинге заместитель акима и официальный представитель акимата Шымкента Сарсен Куранбек, камеры зафиксировали, что стрелок сначала сидел в машине на парковке акимата. Затем он оттуда выбежал, когда, похоже, увидел Берденова.

«Как мы говорили, водитель Берденова все-таки среагировал на это. И не только водитель, полиция тоже среагировала поэтому своевременно его схватили. Оценку по итогам полиция даст», — сказал Сарсен Куранбек.

Он отметил, что после нападения на его коллегу в здании акимата Шымкента усиления мер безопасности проводить не будут.

Кроме того, Сарсен Куранбек сообщил, что город планирует установить еще 1500 видеокамер и их общее количество в мегаполисе составит 3 тысячи штук. В данное время проводятся конкурсные процедуры.