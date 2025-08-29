Руслан Берденов покинул пост заместителя акима Шымкента по собственному желанию

Руслан Берденов освободил должность заместителя акима города Шымкента по собственной инициативе, сообщает пресс-служба акимата Шымкента. На этой позиции он работал с февраля текущего года.

Руслан Берденов родился в марте 1985 года в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и университет КИМЭП по специальности «магистр делового администрирования, финансовый менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в компании Procter & Gamble LLP. В разные годы занимал руководящие должности: директор департамента аренды подвижного состава в ТОО EASTCOMTRANS (2010–2012), генеральный директор ТОО Ақ ниет (2012–2018), член наблюдательного совета компании (2018–2019), заместитель председателя совета директоров Aq Niet Group (2019–2023).

С марта 2023 года до назначения заместителем акима он был депутатом Парламента Казахстана VIII созыва, входил в комитет по финансам и бюджету.